По инициативе группы коллег на могиле безвременно ушедшего из жизни таджикского журналиста Даврона Гуфронова установлена надгробная плита.

Журналисты при поддержке Союза журналистов Таджикистана навестили могилу Даврона и установили на ней памятную плиту.

Фото Абдурахмона Рахмонова

По словам председателя СЖТ Зинатулло Исмоилзода, у Даврона остался сын - четырехлетний Исо, который после смерти отца нуждается в поддержке.

«С этой целью открыт банковский счет на имя Зайнуры Рахмоновой - супруги нашего покойного коллеги, на который журналисты и другие представители гражданского общества могут внести свой вклад», - отметил глава СЖТ.

Даврона Гуфронова не стало 24 сентября этого года: он ушел из жизни в результате инсульта в возрасте 43 лет.

Даврон начинал свою журналистскую деятельность с Таджикского радио, в начале 2000-х годов работал спортивным обозревателем в газете «Точикистон». Затем несколько лет работал спортивным обозревателем в медиагруппе «Азия-Плюс», позже - в информационном агентстве «Озодагон».

Все, кто хочет помочь семье нашего покойного коллеги, просим обратить внимание на реквизиты.