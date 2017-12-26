Турецкое правительство предоставило иммунитет гражданским лицам, принимающим меры по предотвращению госпереворотов и террористических атак. Согласно принятому указу №696 (постановление о чрезвычайном положении), люди, сыгравшие роль в подавлении несостоявшейся попытки госпереворота 15 июля 2016 года и пресечении последующей террористической деятельности, независимо от официального звания или его отсутствия, будут освобождены от уголовной ответственности, сообщает «МК-Турция» со ссылкой на турецкие СМИ.

Указ был добавлен как новый пункт к статье 37 декрета №667 от 8 ноября 2016 года, в которой говорится, что «должностные лица, принимающие решения и выполняющие свои обязанности в контексте этого указа, не имеют юридической, административной, финансовой или уголовной ответственности за выполняемые обязанности», сообщает ИА Фергана.

В ответ на это решение правительства оппозиция заявила, что указ даёт иммунитет к гражданскому насилию в контексте путча и террористических атак. Адвокат по правам человека из университета Анкары Керем Алтыпармак написал в соцсети Twitter, что с новым указом под прикрытием борьбы с терроризмом узаконены худшие нарушения прав человека и все виды преступлений. Напомнив, что Конституционный суд Турции утвердил постановление правительства о чрезвычайном положении, Алтыпармак призвал жертв и их родственников напрямую обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Фото © Reuters Толпа сторонников Эрдогана линчует мятежных солдат на Босфорском мосту в Стамбуле 16 июля 2016 года.

Депутат от Народно-республиканской партии (НРП) Сезгин Танрикулу также написал в Twitter, что новый указ является своего рода посланием и гарантией для незаконных вооружённых формирований в будущем. «Вы совершаете преступление, а мы принимаем закон, чтобы спасти вас», — сказал депутат. Профессор экономического и политического развития в университете Дьюка Тимур Куран заявил, что режим президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддерживает частное участие в «охоте на ведьм» против врагов правительства.

Указ №696 также предусматривает, что все осуждённые и подозреваемые в совершении преступлений против конституционного строя в Турции должны носить комбинезоны с указанием их предполагаемого преступления. Поддержавший это требование президент Эрдоган заявил, что такую практику в тюрьмах применяют, например, США — в Гуантанамо. «Такое происходит (практика комбинезонов - ред.) не только в Турции. США это практикуют. Я могу сказать: они создали образ жизни с одинаковой униформой в Гуантанамо», — цитирует президента турецкое издание Evrensel.

Он отметил, что цветные комбинезоны будут на подозреваемых только тогда, когда они появятся в суде. «Они не смогут носить костюмы и галстуки. Они наденут одинаковые комбинезоны и предстанут перед судом», — сказал Эрдоган.

Коричневые комбинезоны, согласно указу №696, будут носить заключённые, подозреваемые в «попытке свергнуть порядок турецкой Конституции» или «в попытке подорвать власть турецкого правительства, используя силу и насилие».

Серые комбинезоны будут носить заключённые, обвиняемые в «попытке подорвать турецкий парламент или не дать ему выполнить свои обязанности частично или полностью» или подозреваемые в «вооружённом восстании против турецкого правительства», «убийстве и нападении на президента», «преступления против безопасности государства» и «преступления против конституционного строя».

Беременные заключённые и дети освобождаются от униформы, а правила для заключённых женщин будут определены позже.

Зампредседателя НРП Бюлент Тезкан, комментируя указ, сказал, что обязательные комбинезоны для подозреваемых нарушают принцип презумпции невиновности.

Напомним, попытка переворота в Турции была совершена в июле 2016 года. Группа военных захватила ряд стратегических объектов, но вскоре мятеж был подавлен силовыми структурами, оставшимися на стороне властей. В столкновениях погибли несколько сотен человек. Власти Турции обвинили в мятеже Гюлена и его сторонников. Десятки тысяч человек были задержаны и уволены из государственных структур. Задержания продолжаются до сих пор. Кампания сопровождается многочисленными нарушениями прав человека, включая произвольные аресты и пытки. Критики официальной версии считают, что мятеж был инсценировкой властей, которую использовали как повод для репрессий и диктатуры.