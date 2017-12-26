Руководитель Исполнительного аппарата президента РТ Озода Рахмон поручила Таджикской государственной филармонии выделить бесплатно зал для проведения благотворительного концерта для оказания помощи сыну известной певицы Таджикистана Дилнозы Каримовой, который болен раком.

«Мы получили письмо сегодня, и, конечно же, все организуем. Концерт намечен на 6 января. Зал филармонии рассчитан на 899 сидячих мест», - сообщили «АП» в филармонии.

По словам главы продюсерского центра «Шоира», организатора концерта Шоиры Рахимджон, письмо в аппарат президента было направлено 3 дня назад.

«Когда мы обратились в филармонию, руководство этого учреждения сообщило нам, что зал находится в распоряжении аппарата президента. Мы сразу же обратились к Озоде Рахмон, чтобы нам как можно быстрее выделили зал для проведения концерта и, соответственно, спасения маленького Диёрбека. Но мы даже не ожидали, что на наше письмо так быстро отреагируют. Озода Рахмон в тот же день дала указания и решила нашу проблему», - подчеркнула Шоира Рахимджон.

По ее словам, решение о благотворительном концерте было принято сразу после того, как стало известно, что Дилноза Каримова нуждается в средствах на лечение шестилетнего сына Диёрбека Аминджонова, страдающего от онкологического заболевания.

Маленький Диёрбек сейчас находится в онкологическом центре города Бишкека, после получения денег они смогут лечиться в Москве.

«Диёрбек заболел два месяца назад, врачи в Бишкеке поставили диагноз рак лимфомы 4 степени. Там врачи порекомендовали отвезти ребенка в какой-нибудь известный онкологический центр в России, Индии или Турции. Было решено отвезти Диёрбека в Москву, но для этого нужно не менее 6 миллионов рублей», - сообщила Шоира Рахимджон.

Благотворительный концерт с участием многих звезд таджикской эстрады состоится 6 января. Билеты можно приобрести в кассах Госфилармонии.