25-летняя жительница города Душанбе Дилрабо Мирзобекова приговорена к 9 годам лишения свободы за торговлю людьми. Она продала свою знакомую за 30 тыс. долларов в сексуальное рабство.

По словам председательствовавшего по данному процессу судьи Худжандского горсуда Сухроба Косими, она признана виновной по статье 130 (торговля людьми, совершенное группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия или угрозы ее применения; с перемещением потерпевшего через госграницу РТ) УК республики.

Косими отметил, что Мирзобекова ранее уже была судима - в 2013 году она было лишена свободы по статье 237 часть 2 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РТ и вышла на свободу в сентябре 2014 года.

«В предварительном сговоре со своей знакомой по имени Зебо в августе 2016 года они запланировали завлечь свою знакомую в ОАЭ с целью сексуальной эксплуатации. Посредством сайта «Одноклассники» Мирзобекова связалась со своей жертвой Ф.И., вошла в доверие, обманным путем, пообещав ей высокооплачиваемую работу в магазине в Дубае, уговорила ее приехать в Дубай. В октябре 2016 года Мирзобекова за свой счет подготовила для жертвы визу и авиабилет по направлению Душанбе-Дубай. 1 ноября 2016 года потерпевшая из Душанбе прилетела в Дубай. Мирзобекова и ее знакомая встретили Ф.И. и разместили в съёмной квартире в Дубае», - сообщил судья.

Далее, по его словам, они отобрали у жертвы паспорт и с применением силы потребовали у нее вернуть ту сумму, которая была потрачена на визу и авиабилет.

«Молодую женщину продали за 30 000 долларов США другой женщине, которая занималась сексуальной эксплуатацией девушек в Дубае. Женщина привезла жертву в свою квартиру и заставляла заниматься проституцией, чтобы та «отработала» сумму, которую она заплатила за нее. В течение 45 дней жертву эксплуатировали, иногда ей приходилась принимать по 15 клиентов», - сообщил судья.

По его словам, после того, как она «заработала» потраченные на нее деньги, ее отпустили.

Приехав на родину, Ф.И. написала заявление, по которому и была задержана Дилрабо Мирзобекова.

Косими сообщил, что срок наказания осужденная будет отбывать в колонии общего режима.