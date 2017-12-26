«АП» решила провести эксперимент - совместно с сотрудниками Таджикстандарта мы отправились на контрольную закупку в несколько торговых точек в разных концах города.

Две недели назад должностей лишились сразу три руководителя, ответственных за безопасность и качество реализуемого на рынках Таджикистана птичьего мяса. О низком качестве ввозимого птичьего разговоров было много и ранее, но только сейчас дело дошло до увольнения. В ситуации разбирался корреспондент «АП».

Предыстория эксперимента

До лишения должностей чиновников высокого ранга в любом продуктовом магазине, большом или маленьком, на любом рынке, даже на самодеятельных «прилавках» на улице можно было найти мясо птицы, которое наряду с местным, завозится из Бразилии, США, России, Ирана. Сейчас количество этого товара заметно сократилось.

28 ноября с занимаемых должностей были освобождены директор Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции Ибодулло Курбониён, глава Службы ветеринарного контроля Минсельхоза Шерали Вазиров и начальник Госслужбы по санитарному и эпидемиологическому контролю Минздрава Холмахмад Каримзода.

Чиновники были уволены за допущение нарушений в контроле качества импортируемого мяса. На заседании правительства, которое провел глава государства, было отмечено, что «ввозимое мясо птицы является низкокачественным и порой просто вредно для употребления».

…Мясо птицы, в основном куриное, давно вошло в список востребованных продуктов среди жителей страны не только за то, что диетическое, но в большей степени из-за дешевизны. Свежее или охлажденное, оно намного дешевле говядины (35-38 сомони). Цена на окорочка, независимо от страны-производителя, колеблется от 15 до 20 сомони.

- Рынок заполонили различные виды замороженного мяса кур, окорочка и прочее. Но правильно ли они хранятся? Ведь иногда можно встретить на рынке окорочка с жиром явно желтого или вообще синего цвета. В телевизионных сюжетах мы часто видим, что кур пичкают антибиотиками и всякими химикатами. Наверное, были какие-то случаи, о которых не говорили вслух, иначе не лишились бы должностей за раз руководители трех контролирующих органов, - говорит житель столицы Сафарбек.

«АП» решила провести эксперимент - совместно с сотрудниками Таджикстандарта мы отправились на контрольную закупку. Для чистоты эксперимента мы посетили несколько торговых точек в разных концах города.

Сертификаты: то густо, то пусто

Первым «объектом» стал продуктовый магазин оптово-розничной торговли на рынке «Майрам», рядом с железнодорожным вокзалом. Здесь частники закупают оптовые партии продуктов питания. С сотрудником Таджикстандарта по всем нормам и правилам мы отобрали несколько видов куриного мяса различных производителей: тушку куриную «Sadia» (производства Бразилии), тушку цыпленка «Baisad» (производства России), окорок куриный (производства США), ножки куриные (производства птицефабрики «Бехамто», Яван, РТ), филе куриное (производства птицефабрики «Бехамто», Яван, РТ), филе говяжье (производства Индии).

Вся отобранная продукция имела различные сроки годности, до окончания которых оставалось минимум полгода. По нашему требованию продавец представил сертификаты соответствия. Кстати, это оказалась единственная торговая точка среди тех, что мы проверили, где у продавца был сертификат соответствия…

Магазин «Россия» в районе Гипроземгородка. Здесь мы отобрали два вида продукции: окорок куриный (производства США) и куриные ножки (производства птицефабрики «Бехамто», Яван, РТ). Владелец торговой точки не смог предоставить нам сертификаты на эти продукты. «Пока сертификатов нет, но я обязательно возьму их у поставщика», - сказал он.

Естественно, мы обратили внимание и на сроки годности продуктов. До их истечения, так же как и в первом случае, оставалось как минимум шесть месяцев.

Мясные страсти от «Ёвар»

На посещении двух других «объектов», наверное, нужно будет остановиться более подробно.

Первый - одна из торговых точек известной сети магазинов мясной продукции «Ёвар» по улице Фирдоуси, 68/2.

Здесь мы отобрали два вида продукции - тушки куриные и филе кролика китайского производства, которое на вид показался нам весьма сомнительным. Тут к нам подошел менеджер, назвавшийся Отабеком. Поинтересовавшись, кто мы и откуда, он уже не выпускал из рук свой телефон, постоянно звонил кому-то и рассказывал о нашем визите. На нашу просьбу показать сертификаты менеджер просил подождать. Спустя 10 минут к нам подошли еще несколько человек, один из которых представился сотрудником органов и назвался Рустамом. Каких именно органов, он поначалу не указал. Зато в довольно грубой форме требовал объяснить, кто мы и зачем пришли именно в этот магазин и причем тут газета, журналисты и качество мяса. Мы попытались объяснить ситуацию. Как выяснилось позже, Рустам оказался сотрудником одного из подразделений столичной санэпидемслужбы.

«Мы (санэпидемслужба Душанбе. - Ред.) недавно проводили отбор всей этой продукции именно с этого магазина, и никакой надобности в повторном проведении лабораторных исследований Таджикстандартом нет. Есть заключение лаборатории, что все здесь в порядке», - сказал Рустам, предъявляя ксерокопию некоего протокола лабораторного исследования трех наименований продукции (окорочка, ножки и крылышки куриные).

После длительных телефонных переговоров Отабека с руководителем сети и юристом нам предъявили всего лишь один сертификат на лягушачьи лапки и кроличье мясо российского производства. На наш вопрос, почему на наклейке упаковки указано, что это мясо кролика китайского производства, менеджер ответил, что мясо российское и это ошибка оператора. На куриные тушки нам сертификата не представили. Администрация магазина, так и не позволила сотруднику Таджикстандарта забрать образцы, и в этом, наверное, уже должны разбираться компетентные органы.

Ярмарка тщеславия или безответственности?

У входа на рынок «Дехкон», в павильоне ярмарки сельхозпродукции, организованной столичной мэрией, наряду с другими продуктами продавали и мясо. Мы поинтересовались у продавца, есть ли разрешение ветеринарной службы на продажу мяса с результатами лабораторных исследований. Продавец нам предъявил лишь результаты исследования со вчерашней датой (6.12.2017), но на туше не было штампа о проведении лабораторного исследования. Продавец заявил: «Да, штампа нет. Что мне принесли, то и продаю». Мы попытались найти ветеринара рынка, но его не оказалось на месте. Спустя некоторое время пришел один из работников ветслужбы рынка, Шеравган Наимов. Он не смог однозначно ответить, почему нарушаются санитарно-ветеринарные нормы. «Моего руководителя нет. Все вопросы к нему. Мы проверяем только мясо, которое распродается непосредственно на рынке. Мясо с ярмарки мы не проверяем», - сказал Наимов.

- Выходит, нет гарантии безопасности мяса на ярмарках?

Вопрос остался без ответа.

Все по техрегламенту, но…

Спустя пять дней Таджикстандарт представил результаты проведенного исследования качества и безопасности переданного нами птичьего мяса.

Итак, тушка цыпленка «Baisad» (производства России), ножки куриные (производства птицефабрики «Бехамто», Яван, РТ), филе куриное (производства птицефабрики «Бехамто», Яван, РТ), филе говяжье (производства Индии), отобранные в магазине «Майрам», и ножки куриные (производства птицефабрики «Бехамто», Яван, РТ) отобранные в магазине «Россия», по показателям качества и безопасности соответствует требованиям технического регламента (TP РТ) 010-2016 «Безопасность пищевой продукции». А вот тушка куриная «Sadia» (производства Бразилии), окорок куриный (производства США), отобранные в магазине «Майрам», и ножки куриные (США) из магазина «Россия» по показателям качества и безопасности соответствует требованиям TP РТ 010-2016 «Безопасность пищевой продукции», но не соответствуют требованиям ТР РТ 001-2014 «Маркировка пищевых продуктов» (на маркировке отсутствует надпись на государственном и русском языке).

По словам специалистов Таджикстандарта, в последние дни от различных проверяющих органов из регионов страны поступает большое количество птичьего мяса, и они не успевают в короткие сроки справиться с таким большим объемом работы.

Комментируя ситуацию, специалисты Таджикстандарта указывают, что методы исследования, применяемые в испытательном центре, - стандартные. Основной проблемой в торговых точках является отсутствие сертификатов. Продавцы и владельцы магазинов, по всей вероятности, не требуют их от поставщиков продукции.

- Недавно в Таджикстандарте была создана группа, которая посещает торговые точки и доставляет в испытательный центр различные пищевые продукты, в том числе и мясо птицы. Центр проводит исследования всех партий продукции, завозимых в страну. На сегодняшний день за этот год поступило более тридцати партий мяса птиц, и десять из них (33%, или 480 тонн) не соответствуют нормам и стандартам. По микробиологическим показателям, по которым проводится часть исследований, определенная часть мяса птицы имеет болезнетворные бактерии. Эти бактерии появляются при нарушении режима транспортировки или хранения, - говорит специалист испытательного центра Убайдулло Рахматуллаев.

По словам собеседника, некоторые водители, доставляющие замороженное мясо из других стран, для экономии топлива на определенно длительное время выключают рефрижератор. Соответственно, мясо размораживается, происходят определенные физико-химические процессы. Так, уже в повторно замороженном виде, уже с «добавками», оно попадает на прилавки.

В стандартном режиме

Наряду с Таджикстандартом за ввоз и реализацию мясной продукции несет ответственность и Служба государственного ветеринарного надзора Минсельхоза.

Менеджер по контролю качества исследований лаборатории Национального центра ветеринарной диагностики Госветнадзора Хайриддин Нураев в интервью «АП» отметил, что Национальный центр занимается исследованиями болезней животных.

- В последние две недели в СМИ было много информации о некачественном мясе птицы, после этого увеличилось количество пищевых продуктов, поступающих в нашу лабораторию на исследование.

В некоторых случаях, по его словам, выявляются отклонения от предельно допустимых норм.

Специалист Госслужбы госветнадзора управления ветнадзора Довуд Назаров в интервью «АП» сообщил, что ветнадзор ведет контроль ввозимой продукции для предотвращения поставок в РТ низкокачественной и заражённой продукции.

- При международных перевозках подконтрольные грузы сопровождаются оригиналами ветсертификатов и других разрешительных документов. Эта норма есть во всех государствах СНГ. Перед ввозом мясной продукции производитель продукции должен получить аккредитацию, для дальнейшего ввоза своей продукции в страну.

По словам Назарова, если на таможенной границе Таджикистана продукция вызывает сомнение, то она снова подвергается лабораторному исследованию, и только после получения удовлетворительных результатов дается разрешение на пересечение границы. Далее, после изучения всей документации и технических регламентов Таджикстандарт выдает сертификат соответствия. До этого товар хранится на таможенных складах.

И.о. начальника Службы госветнадзора Тоджибек Норов отметил, что на всех рынках страны перед началом работы специалисты санитарного и ветнадзора проводят лабораторные исследования предлагаемой для реализации сельхозпродукции, и только после этого дается разрешение на ее реализацию.

- Случай с рынком «Дехкон-бозор» будет рассмотрен нашими специалистами, и будет принято соответствующее решение, - говорит Норов.

По словам собеседника, согласно действующему законодательству торговля в неустановленных местах запрещена, и надзор за выполнением этих норм возложен на МВД.

​​​​​​​О качестве товаров стоит только догадываться…

Ветеран системы сельского хозяйства на условиях анонимности рассказал «АП», что рынки Таджикистана завалены продуктами питания, не соответствующими нормам и стандартам.

- Есть производители, которые в погоне за прибылью добавляют в корма тех же птиц антибиотики. Да, птицы после этого редко подвергаются заболеваниям, куры растут быстрее, но для человека это смертельно опасно. При регулярном потреблении такого мяса ослабляется иммунитет, разрушается печень. В первую очередь это опасно для детского организма. При регулярном употреблении курицы с антибиотиками определенные бактерии становятся устойчивыми для антибиотиков, выписываемых врачами. Кстати, ни одна лаборатория в Таджикистане не проверяет птичье мясо на антибиотики. И ни одна лаборатория в Таджикистане не соответствует мировым нормам и стандартам в этом направлении.

К тому же, по словам эксперта, в стране не существует отработанного механизма контроля качества товаров на потребительском рынке. Обязательная сертификация направлена только лишь на контроль по безопасности товаров. О проверке качества самого товара, его соответствия заявленным свойствам речь не идет вообще. Что это значит фактически, догадаться не сложно.

​​​​​​​И все вернется на круги своя?

Как резюмировал эксперт, вся продукция, реализуемая в Таджикистане, проходила экспертизу, выдавались заключения о соответствии, сертификаты, и никому не было дела, на самом ли деле все ввозимые продукты отвечали стандартам.

- И лишь после снятия с должностей руководителей трех контролирующих органов, объявления выговоров вдруг все заговорили, что большинство ввозимых продуктов - нестандартные. Сейчас каждый день сотнями килограммов практически во всех городах и районах страны изымается из продажи мясо птицы. Объявили «соцсоревнование» среди контролирующих органов, кто больше обнаружит нестандартного мяса, других продуктов.

Если помните, в начале прошлого года был наложен запрет на импорт куриных яиц и субпродуктов. Говорилось, что местное производство способно обеспечить потребности рынка. Страсти поутихли, и все вернулось на круги своя. Так произойдет и с этой кампанией. Для решения этого вопроса нужно, прежде всего, чаще проверять торговые точки и склады пищевой продукции. Проверка при ввозе и выдача разрешений и сертификатов - это всего лишь фикция, как и нынешние страсти по птичьему мясу, - сетует эксперт.