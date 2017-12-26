В городе Куала-Лумпур по инициативе посольства Республики Таджикистан в Малайзии состоялся Бизнес-семинар “Бизнес-диалог: ведение бизнеса в Таджикистане”.

Мероприятие было организовано в сотрудничестве с Региональным отделением частного сектора Банка Исламского Развития и Корпорацией международной торговли Малайзии (MATRADE).

В работе семинара приняли участие заместитель исполнительного директора Корпорации международной торговли Малайзии Шаримахтан Мат Салех, региональный Директор частного сектора Банка Исламского Развития Ахмед Абдул Халид и Чрезвычайный и Полномочный посол РТ в Малайзии Музаффар Мухаммади.

Представители Таджикистана представили объёмную информацию о состоянии двусторонних отношений обоих государств в сфере экономики, торговли и инвестиций, о льготах для облегчения ведения бизнеса в Таджикистане и возможностях экономики и инвестирования в Таджикистане, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Были также представлены бизнес-проекты об экономических и торговых отношениях Таджикистана и Малайзии, инвестиционных возможностях и свободных экономических зонах Таджикистана.