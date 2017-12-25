В конце ноября в Стамбуле в выставочном конгресс-центре им. Лютфи Кырдара состоялись широкомасштабная 5-я выставка Организации исламского сотрудничества (ОИС) Helal EXPO и Всемирный халяльный саммит. По словам организаторов, выставку посетили более 7,5 тысяч человек. В течение трех дней она стала самым посещаемым местом в Стамбуле.

На церемонии открытия выставки было зачитано приветственное послание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В послании подчеркивалась важность обеспечения потребностей мусульман в халяльной продукции и услугах, создания надежной платформы в этой сфере. Было отмечено, что в мире необходимо создать единый центр, который будет осуществлять выдачу сертификатов халяльной продукции.

«Для Турции важно, что эти мероприятия проводятся в Стамбуле – торговом и финансовом центре нашей страны», – отмечалось в послании президента Эрдогана.

Организаторы столь широкомасштабного мероприятия ставили перед собой цели развивать халяльную торговлю, дать возможность для компаний, производящих халяльную продукцию, представить свои новые технологий и выйти на новые рынки. «Халяльный сектор сегодня важен не только для мусульманских стран, но и для других государств мира, где растет спрос на халяльную продукцию. Это обусловлено стремлением людей вне зависимости от вероисповедания потреблять экологически чистые товары и услуги», - отмечалось на саммите.

Многие участники Саммита говорили о том, что сегодня производители не должны гнаться за собственной выгодой, они в первую очередь должны предоставлять качественную, халяльную продукцию.

В ходе деловой программы Саммита был поднят вопрос о том, какой вектор развития должна принять Халяль индустрия, чтобы решать возникающие социально-экономические проблемы. На саммите была подчёркнута актуальность этических финансов, которые поддерживают концепцию разделения существующих рисков. Также поднимался вопрос о создании организации, которая будет способствовать осведомленности потребителей в халяльной продукции, а также привлечение лидеров рынка халяльной продукции к сотрудничеству.

На выставке представлены не только продукты питания, но и одежда, косметика, медикаменты и предметы гигиены, поскольку потребность в сертифицированных халяльных продуктах продолжает расти.

Среди гостей мероприятий были более 7 тыс. 500 посетителей и 150 ведущих брендов, учреждений и организаций, занимающихся халяльной едой, исламским туризмом, исламскими финансами, халяльной химией, косметикой, медициной и фармацевтикой из нескольких десятков стран мира.

В саммите также приняли участие главы ряда государств мира и представители международных организаций, таких как ОИК, Исламский банк развития и Международная исламская академия фикха.

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В рамках выставки прошли конференции и семинары на тему «Исламские финансы», «Халяльная пищевая промышленность», «Исламский туризм», «Хадж и Умра», «Халяльная медицина, фармацевтика и химия» и «Исламская жизнь и халяльный текстиль». В ходе данных тематических конференций, участники получили аналитическую информацию об изменяющихся тенденциях на рынке халяль индустрии и о перспективах развития данной отрасли в таких сферах, как исламские финансы, вопросы стандартизации и сертификации халяль, питание, косметика и фармацевтика, туризм, текстиль.

Как отмечали ранее различные эксперты, мировой рынок халяля уже к 2020 году вырастет более чем на 10% и будет составлять 3,7 триллиона долларов. Особенно перспективным с точки зрения потенциала развития считается халяльный туризм. Уже сейчас доля халяльных туристических услуг на мировом рынке туризма составляет почти 12%, и это не считая хаджа (паломничества).