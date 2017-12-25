У метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный пешеходный переход. Об этом сообщило агентство «Москва». Фотографии инцидента появились в Telegram-каналах. Судя по снимкам, это был рейсовый автобус. Автобус следовал по маршруту до «Сколково», уточняет агентство «Москва».

Информация о погибших и пострадавших разнится. Сначала источник «РИА Новости» сообщил о четырех погибших и 15 пострадавших. В пресс-службе столичного управления ГИБДД агентству «Москва» потвердили данные о гибели четырех человек. Вскоре источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сказал, что погибли пять человек, шесть получили травмы. Позднее ГУ МВД по Москве также сообщило о пяти погибших. «По предварительным данным, пять человек от полученных травм скончались, три человека госпитализированы», - отмечается в сообщении на сайте управления.

На сайте Life.ru появилось видео ДТП. На кадрах видно, как автобус стоит на остановке, затем выезжает на тротуар, въезжает в подземный переход, после чего скатывается по лестнице.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, обстоятельства и предварительные причины ДТП выясняются. Рассматриваются две версии ДТП, рассказал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах: автобус могла «подрезать» другая машина или у него отказали тормоза. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что водитель не справился с управлением. Состояние водителя позволяет провести его допрос, сказал собеседник «Интерфакса». Водитель в настоящее время задержан, передает ТАСС.

По данным собеседников «РИА Новости» и «Интерфакса», версия теракта в качестве причины ДТП не рассматривается. По словам двух информированных источников «Интерфакса», основной версией ДТП является техническая неисправность автобуса. Версия умышленного наезда на пешеходов полностью исключена, уточнил собеседник ТАСС. По его словам, автобус стоял на месте, водитель хотел перепарковать его, однако не справился с управлением и съехал в переход.

На место происшествия направили подъемный кран для извлечения автобуса, пишет ТАСС. МЧС сообщило, что к ликвидации происшествия привлечены больше 50 человек и 17 единиц техники.

В Twitter московского департамента транспорта была опубликована информация, что автобус, въехавший в переход, принадлежит подмосковному перевозчику «Мострансавто». Правительство Москвы окажет пострадавшим всю необходимую помощь, отмечалось в сообщении.

Позднее в официальном Twitter мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация, что автобус принадлежал одинцовской транспортной компании. «Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших», - написал мэр Москвы. По информации «РИА Новости», он лично прибыл на место происшествия.

Переход, где произошло событие, находится рядом с метро «Славянский бульвар. Это переход от метро через Кутузовский проспект к Славянскому бульвару. Рядом располагается торговый центр «Океания».

На Кутузовском проспекте из-за аварии затруднено движение. «Просим водителей объезжать данный участок по ТТК, улице Б. Филевской, проспекту Мичуринскому», - пишет ЦОДД.