Сегодня в программе: Приговор главе ячейки ИС в Таджикистане; новые правила паломничества для граждан Таджикистана; негативные последствия запрета NGN; выборы главы таджикских демократов в Душанбе и др.
Туҳфаи солинавии Алишер Усмонов ба сокинони Ӯзбекистон
Ҳукумат маошу нафақаро аз кадом ҳисоб афзуданист?
Назарбоев номгузории кӯчаро ба ифтихори худаш шарҳ дод
Боз ба таъхир гузошта шудани бекор кардани андози «роҳ». Акнун то охири соли 2020
Соли нави имсол барфро интизор шавем?
Иштироки Эмомалӣ Раҳмон дар нишасти ғайрирасмии ИДМ дар Маскав
Кобул изҳороти Кобуловро рад мекунад
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