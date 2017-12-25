МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» на сегодняшний день стала первой и единственной организацией в Таджикистане, которая начала реализацию проекта Всемирной продовольственной программы в нашей стране.

Всемирная продовольственная программа (WFP) ООН с 2016 года запустила проект по предоставлению финансовых средств семьям с низким уровнем дохода через партнерские институты. Предполагается, что предоставление семьям наличных денег даст возможность им выбирать и покупать различные виды продуктов питания по своему усмотрению. Согласно проекту количество бенефициаров, которым будет предоставлена денежная помощь, составит 65 000 человек, а общая сумма проекта по Таджикистану составила $80,6 миллионов.

Фото Имон Интернешнл

В октябре 2017 года МДО ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ подписал соглашение по проекту Всемирной продовольственной программы и 21 декабря 2017 года состоялась первая выдача средств в рамках этого сотрудничества. 176 бенефициарам в районе Шахртуз, отобранным со стороны проектной группы Всемирной продовольственной программы, были перечислены денежные средства на их персональные банковские карты. Каждый бенефициар получил по $50 в пересчете на сомони. Эти перечисления будут осуществляться на регулярной ежемесячной основе.

Фото Имон Интернешнл

ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ первая и на данный момент единственная Организация, которая реализовывает проект Всемирной продовольственной программы в Таджикистане. Следующая выдача средств планируется 311 бенефициарам в районе Балхи. Всего ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ будет осуществлять этот проект в 15 районах Таджикистана.

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» является одним из крупнейших ведущих микрофинансовых институтов, имеет 136 офисов и осуществляет свою деятельность на рынке микрокредитования более 18 лет.