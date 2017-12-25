Думаете, достаточно подкрасить губы, глаза и можно встречать гостей? А ведь правильный макияж поможет показать гостям не только отличный вкус, но и знание последних тенденций визажа.

2018 год пройдет под покровительством Желтой Земляной Собаки, а, значит, макияж обязан быть не слишком ярким с приглушенными пастельными тонами. Правящей стихией года является Земля. Именно поэтому в макияже стоит отдавать предпочтение цветам, которые будут максимально приближены к природным оттенкам:

коричневому;

кофейному;

желтому;

песочному;

серому (дымчатому, пепельному);

зеленому;

оливковому;

благородному золотистому;

болотистому;

изумрудному.

Белый и серебристо-белый – эти цвета для 2018 года станут универсальными. Их вполне можно использовать в макияже. Особенно удачно они будут смотреться в качестве основы, к примеру, теней или румян. Тенденции праздничного макияжа в этом году таковы, что акцентировать внимание следует на какой-либо одной части лица. Согласно общепринятому способу, лицо можно условно разделить на три части (верхнюю 1/3, среднюю 1/3 или нижнюю 1/3). Специалисты рекомендуют выделять верхнюю часть лица, то есть брови и глаза, которые являются зеркалом души, отображают эмоции и чувства.

Макияж для брюнеток

В новогоднем макияже к 2018 году можно выделить еще одну тенденцию – аккуратные и ухоженные брови. Не делайте брови слишком тонкими. Во-первых, это давно не модно, во-вторых, такая форма воспрепятствует выделению верхней части лица, в итоге глаза будут казаться неестественно большими и яркими. Также не следует создавать чрезмерно угловатые и широкие брови. При выборе цвета для бровей используйте общепринятый метод – максимальное приближение к тону волос на голове. Исключение для блондинок: в их случае брови могут быть русыми, светло-коричневыми, соломенными или пепельно-серыми.

Новогодний макияж для брюнеток

Темный цвет волос дает возможность богатого выбора макияжа к главному празднику года. Тон-основу под макияж, если девушка имеет смуглую кожу, можно выбрать бронзового цвета. Если же кожа светлая, подойдет основа цвета слоновой кости.

Макияж для брюнеток

Брови и глаза рекомендуется выделить с помощью черного карандаша. Обязательно прорисуйте широкие стрелки по верхнему контуру ресниц. Стрелки можно слегка растушевать, придав взгляду таинственность. В тандеме с черными широкими стрелками эффектно будут смотреться золотистые тени. В зоне внешнего уголка верхнего века нанесите темные тени и растушуйте их, чтобы золотистый и темный цвет смешались друг с другом. Особого внимания заслуживаю ресницы, они должны быть длинными и пышными.

Макияж для брюнеток

К описанному макияжу глаз и бровей подойдут темно-коричневые матовые румяна с бордовым оттенком. Помада не должна быть бледной, но и слишком насыщенный цвет тоже не подойдет. Поэтому лучше выбрать коричневую или бордовую помаду с умеренной степенью насыщенности. Сверху на слой помады можно нанести прозрачный блеск, который смягчит оттенок и визуально увеличит губы, сделать их более чувственными. Не забывайте пользоваться карандашом для контура губ.

Новогодний макияж для блондинок

Макияж для блондинок

Нежность, легкость, ненавязчивость – такими должны быть основные характеристики новогоднего макияжа для блондинок. Итак, начнем с тона лица. Он должен быть исключительно натуральным. Девушкам с особо чувствительной кожей подойдет светлый тон с розовым оттенком. Ярким блондинкам брови необходимо окрашивать в светло-коричневый цвет, Девушкам со светло-русыми волосами – в серо-пепельный цвет.

Макияж для блондинок

Глаза специалисты рекомендуют оттенить коричневыми или серыми стрелками. В первом случае подойдут светло-оливковые тени, во втором – дымчатые или серебристо-серые тени. Внешние уголки век оттените более темным цветом, а на внутренние уголки нанесите перламутровые тени молочного цвета.

Макияж для блондинок

Блондинкам нужно быть осторожными в выборе цвета румян. Лучше, если он будет пастельным и не слишком насыщенным. В противном случае макияж станет выглядеть вульгарно. Помада также обязана лишь подчеркивать линию губ. Пусть ее цвет будет светло-морковным, телесным или бледно-розовым.

Новогодний макияж для молодых девушек

При нанесении праздничного макияжа девочкам-подросткам необходимо ориентироваться на натуральные цвета. Это касается не только помады и румян, но и теней, а также карандашей для глаз и бровей.

Удачный вариант новогоднего макияжа для юных девушек:

Макияж для молодых девушек

базовая основа – светлая;

брови – светло-коричневые (для блондинок), темно-коричневые (для брюнеток);

стрелки – кофейного, темно-синего, изумрудного или темно-серого цвета;

тени – песочные, светло-оливковые, светло-золотистые или серебристые;

тушь для ресниц – коричневая или синяя;

румяна – персиковые;

помада – бледно-розового или светло-терракотового цвета, можно использовать оттеняющий блеск.

Не для скромных: мерцание блесток

Если все предыдущие варианты макияжа кажутся слишком простыми для новогодней вечеринки, то мейкап с блестками перевернет представление о макияже. Наибольшую популярность приобрели тени с мерцающими частицами. С их помощью можно преобразить самый обычный макияж.

Мерцание блесток

Достаточно освежить нюдовый мейкап или классический Smoky eyes блестками, и макияж заиграет по-новому.

Следует быть осторожными при выборе мерцающих теней. Напомним, что в тренде золотистые, бронзовые и терракотовые тона. Серебристая и голубая гамма нежелательна в новогоднем макияже, ведь Земляной Собаке по нраву теплые оттенки. Дополнить макияж с блестками сумеют как нюдовые помады, так и насыщенный lipstick с матовым эффектом.

Мерцание блесток

Макияж с блестками – это не всегда выразительные глаза. Можно поэкспериментировать перед зеркалом, подобрав помаду с мерцающими частицами. Если акцент делается на губах, то не стоит прибегать к слишком активным теням и карандашам для глаз. Блестки следует подавать дозированно, иначе лицо будет выглядеть ярче, чем новогодняя елка.

Мерцание блесток

Коротко о главном

1. Не забывайте про праймер

Чтобы макияж достойно пережил новогоднюю ночь, обязательно используйте! И даже если этим средством макияжа вы обычно пренебрегаете, на этот раз без него не обойтись. Он подготовит кожу к нанесению косметики, разгладит ее, поможет скрыть расширенные поры. А макияж, нанесенный поверх такой базы, продержится гораздо дольше.

2. Используйте блестящие текстуры

Тени и подводки с шиммером – то, что нужно для Нового года. Чтобы сиять в прямом смысле, попробуйте тени, хайлайтер или пудру с блестящими частицами. И лучше отдайте предпочтение кремовым формулам, они более стойкие.

3. Возьмите с собой косметичку

В новогоднюю ночь, как известно, может произойти все, что угодно, поэтому даже если вы использовали только стойкие средства при создании макияжа, все необходимое должно быть под рукой. Чтобы можно было поправить макияж в любой момент.