Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня направил телеграмму соболезнования президенту Филиппин Родриго Роа Дутерте. 200 человек погибли в результате тропического шторма, обрушившегося на юг Филиппин. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

В послании лидера Таджикистана отмечается, что сообщения о трагедии на Филиппинах было им воспринято с глубокой печалью.

«Прошу передать наши соболезнования родным и близким погибших, выздоровления пострадавшим», отмечает президент Таджикистана в своей телеграмме, текст которой опубликовала пресс-служба главы государства.

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Шторм "Тембин", который на Филиппинах называют Винта, обрушился на крупный остров страны Минданао в пятницу, 22 декабря, в некоторых районах острова был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Скорость ветра во время шторма достигала 80 километров в час. Особенно сильно пострадали филиппинские города Тубод и Пиагапо, где многие дома оказались погребены под кучами камней.

В общей сложности от стихии пострадали 270 тысяч человек. Большинство погибших проживали в провинциях Южный Ланао и Северная Замбоанга, расположенных на Минданао. По словам властей, число жертв стихии может еще вырасти.

В настоящее время на территории страны проводится спасательная операция. Открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек.

Филиппины регулярно страдают от сильнейших тропических штормов, хотя Минданао сравнительно редко оказывается затронут катаклизмами.