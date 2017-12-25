Налог для пользователей автомобильных дорог в Таджикистане, который обещало отменить правительство республики, отменен не будет. Ранее планировалось отменить этот налог с 1 января 2018 года.

В конце прошлого года Минфин страны заявил, что если бы "дорожный" налог был отменен в 2017 году, как планировалось ранее, то в государственный бюджет не поступило бы 360 млн. сомони. Тогда же финансовое ведомство предложило отмену вышеназванного налога отложить до начала 2018 года.

Однако на днях правительство Таджикистана вновь обратилось в парламент республики с просьбой снова отложить отмену этого налога - теперь до конца 2020 года. Об этом «АП» сообщил источник в нижней палате парламента республики.

Пока неизвестно, как депутаты отреагируют на эту просьбу: Маджлиси намояндагон рассмотрит этот вопрос до конца декабря.

Напомним, еще в 2012 году во время обсуждения и принятия нового Налогового кодекса было объявлено, что налог на использование автодорог будет снижен с января 2015 года, а впоследующем и вовсе упразднен.

В своем послании парламенту Таджикистана от 23 апреля 2014 года президент республики Эмомали Рахмон также заявлял, что налог с пользователей автомобильных дорог также будет сокращён с первого января 2015 года, а с первого января 2017 года полностью будет упразднён. Но...

Следует отметить, что в доходной части республиканского бюджета 2018 года доход от налога с пользователей автомобильных дорог установлен в размере 360 млн. сомони.

Данный "дорожный" налог платится за то, что пользуешься дорогами.

Как платят организации? Компании, которые занимаются куплей-продажей, платят 0,25% от суммы продажи товара без НДС (ежемесячно). Компании, которые занимаются помимо купли-продажи еще и предоставлением услуг, платят 1% от 70% суммы услуг без НДС (ежемесячно).

Частные автомобилисты оплачивают налог на транспорт.

О том, как платить данный налог, можно ознакомиться тут.