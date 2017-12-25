В результате подрыва смертника в Кабуле, столице Афганистана, погибли шесть человек. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

Также при взрыве пострадали еще три человека. Отмечается, что целью смертника была штаб-квартира афганской разведки.

Взрыв раздался у компаунда национальной разведки Афганистана. Его совершил террорист-смертник. По данным источников из службы безопасности, смертник пешком пришел к месту взрыва и привел взрывное устройство в действие, когда сотрудники ведомства шли на работу.

Все шесть погибших - гражданские, в момент взрыва они находились в машине. «Они оказались в центре атаки, когда проезжали через этот район в своем седане Toyota. Мы все еще не знаем цели атаки, но это произошло на главной дороге», - сказал представитель МВД Наджиб Даниш.

В свою очередь, как сообщает Радио "Свобода", по меньшей мере шесть человек погибли при подрыве смертника у здания афганских спецслужб в Кабуле утром в понедельник.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Насрат Рахими сообщил, что атака совершена в 7 часов 40 минут по местному времени на площади Абдул-Хак в районе Шаш Дарак в Кабуле рядом с входом в здание Национального управления безопасности (NDS). В этом же районе расположены посольство США и представительство НАТО.

Представитель министерства здравоохранения сообщил, что по меньшей мере три человека получили ранения и доставлены в больницы. Силы безопасности перекрыли дорогу, ведущую к зданию NDS после атаки.

Пока ни одна группировка не заявила об ответственности за нападение.