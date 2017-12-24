Полузащитник душанбинского «Истиклола» и национальной сборной страны Фатхулло Фатхуллоев назван лучшим футболистом Таджикистана в уходящем году.
Об этом было объявлено на гала-церемонии награждения лучших футбольного сезона, которую провела Федерация футбола Таджикистана сегодня, 23 декабря, в столичном комплексе «Кохи Навруз».
На мероприятии было отмечено, что за прошедший сезон футболисты Таджикистана добились нескольких значимых результатов на международной арене. Так, сборная Таджикистана по футзалу завоевала путевку в финальную часть Чемпионата Азии – 2018. Подобного результата добились и сборные юношей 16 и 19 лет. Столичный клуб «Истиклол», приняв участие в Кубке АФК, дошел до финала.
По итогам голосования лауреатами сезона-2017 в таджикском футболе стали:
Лучший игрок юношеcкой лиги (U-15) — Партулло Хуршедзода («Орзу-2026»);
Лучший тренер юношеской лиги (U-15) — Рустам Курбонов («Орзу-2026);
Лучший игрок юношеской лиги (U-17) — Мухаммад Айни («Истиклол»);
Лучший тренер юношеской лиги (U-17) — Алишер Тагоев («Истиклол»);
Лучший детский тренер — Сафарали Рахмонов (РШВСМ);
Открытие года — Шарифбек Рахматов («Локомотив-Памир»);
Лучшая футболистка — Никубахт Худододова («Динамо»);
Лучший тренер женского футбола — Зебо Гасымова («Динамо»);
Лучший футзалист — Файзали Сардоров («Сипар»);
Лучший футзальный тренер — Мустафо Афшори («ДИСИ Инвест»);
Лучший игрок первой лиги — Атхамджон Абдуллоев («Куктош»);
Лучший судья — Сайёджон Зайниддинов (Душанбе);
Лучший игрок первенства дублёров — Хомид Голами («Истиклол»);
Лучший тренер молодежного первенства — Юсуф Рабиев («Истиклол»);
Лучший тренер первой лиги — Ниёзали Бобохонов («Эсхата»);
Лучший вратарь — Никола Стошич («Истиклол»);
Лучший защитник — Манучехр Ахмедов («Худжанд»);
Лучший полузащитник — Дэвид Мавутор («Истиклол»);
Лучший нападающий — Дилшод Восиев («Истиклол»);
Лучший тренер — Рустам Ходжаев («Худжанд»);
Лучший игрок года — Фатхулло Фатхуллоев («Истиклол»).
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