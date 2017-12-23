Часть средств на банковском счету режиссера Никиты Михалкова временно арестована в связи с судебными расходами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.



«Часть средств на банковском счету Никиты Михалкова временно арестована, заморожена из-за судебных тяжб с одним из СМИ», — пояснили в пресс-службе.



В марте 2016 года Никита Михалков обратился в суд с тремя исками о защите чести, достоинства и деловой репутации к четырем российским СМИ — РИА «ФедералПресс», газете «Известия» (ОАО «Газета Известия» и ООО «Айньюс»), РБК и «Финаму».

Поводом к обращению в московские суды послужили материалы, опубликованные изданиями в сентябре 2015 года, в которых говорилось, что Российскому союзу правообладателей Никиты Михалкова на десять лет продлили госаккредитацию на сбор 1% от стоимости бытовой электроники за копирование фильмов и музыки (более известный как «налог на болванки»).



В начале 2016 года Михалков проиграл в суде по всем четырем искам — Савеловский суд отказал в исках к РИА «ФедералПресс», ООО «ФедералПресс. Медиа», ООО «Айньюс» и газете «Известия». Гагаринский суд отказал Михалкову в удовлетворении иска к РБК. «Статья не содержит утверждений о том, что «налог на болванки» собирался или собирается лично Михалковым как физическим лицом в свою пользу, — указывала в суде юрист РБК. — Из контекста статьи следует однозначный вывод о том, что речь в ней идет о Российском союзе правообладателей, а не о режиссере как физическом лице». Кроме того, Тверской суд отказал Михалкову в иске к «Финаму».



Согласно решению Савеловского суда с Михалкова также потребовали взыскать судебные расходы в размере более 200 тыс. руб., уточняет ТАСС.



В пресс-службе режиссера сообщили, что его юристы не согласны с размером судебных взысканий. «Это решение было обжаловано стороной Михалкова», — пояснили в пресс-службе, подчеркнув, что до принятия решения апелляционной инстанцией «средства на счете будут заморожены, но не взысканы».



Согласно банку данных исполнительных производств судебных приставов в отношении Никиты Сергеевича Михалкова возбуждено два исполнительных производства — на 100 тыс. и 145 тыс. руб. Исполнительные листы были выписаны Савеловским судом Москвы 5 октября.