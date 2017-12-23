Американский журнал Time опубликовал 100 лучших снимков уходящего года. За 12 месяцев в объектив фотографов попали молящиеся перед матчем игроки регби, полыхающая Калифорния и участники фестиваля Ла Томатина. Десять из ста кадров — в галерее «РБК Стиль».
Среди 100 лучших снимков по версии Time оказались работы самых разных жанров, сделанные фотографами по всему миру: от Арктики до испанского Буньоля, от Калифорнии до иракского Мосула.
На одном из них запечатлен, например, умирающий от голода белый медведь. Его на острове Сомерсет сфотографировал канадец Пол Никлен. В своем посте в Instagram он отметил, что именно так и «выглядит голод».
«Вся команда еле сдерживала слезы, пока мы снимали этого умирающего полярного медведя. Это душераздирающая сцена, которая преследует меня, но я знаю, что мы должны делиться и прекрасным, и ужасным, если хотим сломать стену равнодушия», — написал Никлен.
Подавляющее большинство фотографий связано с резонансными событиями 2017 года. В подборке Time есть кадры с плачущими беженцами, разрушенными после авиаударов городами, родственниками, оплакивающими жертв теракта в Лас-Вегасе. Также американский еженедельник отметил снимки, сделанные на популярных фестивалях, инаугурации Дональда Трампа или Парижском марафоне.
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