Компания Bank of New York Mellon заморозила $22 млрд, принадлежащие Национальному фонду Казахстана. Об этом 21 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственный информированный источник, пишет ИА Фергана.

По сообщению агентства, заморозка активов предпринята для обеспечения исков молдавского бизнесмена Анатоля Стати и его компаний. Национальный банк Казахстана, в свою очередь, подал иск против BNY Mellon. Ожидалось, что разбирательство по иску будет завершено в четверг, но до 23:30 четверга СМИ не сообщили о судебном решении.

Анатоль Стати, которого называют самым богатым человеком в Молдавии, в течение последних нескольких лет подал к правительству Казахстана иски на общую сумму более $4 млрд. Иски подаются от имени самого Стати, от имени его сына Габриэля, а также от имени принадлежащих им компаний. Стати обвиняют Казахстан в незаконной конфискации их нефтяного бизнеса в Мангыстауской области.

В декабре 2013 года арбитражный трибунал в Стокгольме частично удовлетворил требования Стати, обязав правительство Казахстана выплатить семье чуть менее $500 млн. Однако власти страны обжаловали это решение.

«Во время шведского апелляционного процесса Республике стало известно об арбитражных разбирательствах Стати, касающихся его деятельности в Казахстане. Для получения информации о них Казахстан обратился в судебные органы США с запросом о раскрытии информации. В последующем Казахстан обратился в правоохранительные органы Латвии. Данные запросы были удовлетворены и привели к получению материалов, доказывающих то, что Стати на протяжении многих лет участвовали в масштабной мошеннической схеме в Казахстане», – говорится в опубликованном недавно заявлении Минюста Казахстана.

В Минюсте подчеркивают, что суды в Великобритании и США заинтересовались информацией о мошенничестве и не признали оспариваемое арбитражное решение. Власти Казахстана полагают, что именно из-за этого Стати потребовали принятия обеспечительных мер.

6 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телемоста призвал чиновников и бизнесменов вернуть в страну средства, размещенные за рубежом. «Вы потеряете деньги, которые держите за бугром. Разве не видите этого? В условиях санкций никто вам не поможет. Возвращайте деньги и держите в Казахстане», – предупредил президент. Он перечислил крупные компании, размещающие средства за границей, и поручил правительству побеседовать с их руководством. «Если не сделаете, предупреждаю при всем Казахстане, тогда я по другому буду работать, как возвратить эти деньги. Но вас уже не будет. Хватит баловаться», — заключил Назарбаев.