2017-й стал для Узбекистана годом началом политических и экономических реформ. Соседние – центральноазиатские - страны стали главным приоритетом во внешней политике республики. Об этом свидетельствуют многочисленные встречи президента Мирзиёева и отраслевых министров с руководителями государств региона. Главная тема этих контактов - сотрудничество во всех сферах и, прежде всего, в экономике. Известный узбекский экономист Юлий Юсупов рассказал нашему партнеру «Открытой Азии онлайн», почему столь важна для Узбекистана и стран ЦА такая интеграция.

Вот уже более года власти Узбекистана ведут политику активной интеграции в Центрально-Азиатском регионе. Почему для республики это так важно?

- В своих публикациях я не раз объяснял, почему, на мой взгляд, и Узбекистану, и другим странам ЦА крайне полезна и необходима региональная интеграция. Если вкратце, то аргументы следующие.

1.Региональная интеграция позволит странам ЦА получать дополнительные выгоды от участия в межрегиональном разделении труда.

Любой стране выгодно специализироваться на производстве товаров и услуг, по которым она имеет преимущества в относительных издержках. Экспортируя продукцию, на производстве которой она специализируется, страна покупает те товары, которые производить ей менее выгодно. Как результат - расширяются возможности потребления, повышается уровень жизни населения.

В странах региона имеются огромные резервы для взаимовыгодного экономического сотрудничества, основанного на использовании преимуществ от международного разделения труда и кооперации. Ключевая проблема большинства производственных предприятий стран региона – узкие рынки сбыта, которые не позволяют использовать так называемую экономию на масштабах. Ограниченность рынка порождает небольшие полукустарные производства, делающие продукцию не всегда хорошего качества и со слабой товарной линейкой. Региональная интеграция позволит существенно расширить рынки сбыта и стимулирует рост крупных конкурентоспособных производств.

Кроме того, появятся дополнительные возможности для кооперации усилий предприятий разных стран в кластерном формате. Именно в рамках кластеров сегодня работает большинство ведущих мировых производителей. Устранение торговых барьеров позволит создавать международные кластеры в нашем регионе. Причем кластеры могут возникать не только в производственном секторе, но, например, в туристической отрасли, в создании международных транспортных коридоров и строительстве международной транспортной инфраструктуры, совместном продвижении экспортной продукции на дальние рынки.

2. Интеграция сделает наши страны более привлекательными для иностранных инвесторов.

Все страны конкурируют между собой за иностранных инвесторов, которых привлекают в первую очередь хороший бизнес-климат и размер рынка для сбыта произведенной продукции. Чем больше рынок, тем больше интереса у инвесторов. Каждая из экономик Центральной Азии в отдельности не очень большая или совсем маленькая. Зато почти 70 млн человек населения пяти центральноазиатских стран и более $300 млрд совокупного ВВП выглядят намного привлекательней. Но для того чтобы стать привлекательными для инвесторов, страны региона должны представлять из себя единое экономическое пространство.

3. Интеграция позволит усилить конкуренцию, а значит - создать предпосылки для повышения конкурентоспособности нашей продукции.

Многие рынки стран региона сильно монополизированы. Этому способствуют барьеры на пути внешней торговли и разного рода преференции, создаваемые правительствами для «защиты отечественных производителей». Кроме того, большую роль в экономиках всех стран региона играют так называемые естественные монополии и государственные корпорации. Коммерческие предприятия региона зачастую существуют в искусственной благоприятной среде, не сталкиваясь с сильной конкуренцией. Результат – низкая эффективность и неконкурентоспособность на внутренних и внешних рынках.

Развитие региональной торговли, межгосударственные переливы инвестиционных и трудовых ресурсов, другие формы экономического сотрудничества между странами ЦА способны усилить конкурентную среду внутри национальных экономик и тем самым создать дополнительные импульсы для экономического развития.

Какую роль в этом интеграционном процессе вы отводите Узбекистану?

- В современной экономике работают сотни и даже тысячи отраслей и подотраслей, производятся десятки, сотни миллионов наименований товаров и услуг, включая сырье, комплектующие, оборудование, готовую продукцию и пр. В таком многообразии наши производители могут найти свои «ниши» почти в любом секторе экономики. Главное - найти своих потребителей или встроиться в международную цепочку создания добавленной стоимости (например, производя какой-нибудь вид материала или какую-либо деталь). Поэтому заранее невозможно определить, где именно найдут себя узбекистанские производители.

Можно только предположить, что у них в силу ряда обстоятельств есть сравнительные преимущества в следующих секторах и отраслях экономики (кроме чисто сырьевых отраслей):

- текстильная промышленность (есть собственное сырье – хлопок, шерсть, шелк);

- производство и переработка плодоовощной продукции (орошаемое земледелие и благоприятный климат), но не только;

- химическая промышленность и производство строительных материалов (в недрах имеется почти вся «таблица Менделеева»);

- производство многих видов промышленных товаров, по которым уже созданы производственные мощности и накоплен определенный опыт (прохладительные напитки, многие другие виды пищевых продуктов и сырья к ним, мебель, обувь, упаковка, изделия медицинского назначения, сигареты, бытовая техника и пр.);

- услуги (туризм, логистика, транспорт, консалтинг).

Часть государств ЦА - Кыргызстан и Казахстан – члены Евразийского экономического союза, а остальные - нет. Как этот факт сочетается с идеей региональной экономической интеграции?

- С одной стороны, участие стран региона в ЕАЭС (Казахстан, Кыргызстан) или движение в сторону присоединения к Союзу (Таджикистан) способствует устранению барьеров для экономического сотрудничества между этими странами, а также дает ориентиры для других стран региона – как эти барьеры надо устранять.

Но, с другой стороны, это может несколько затруднять переговорный процесс со странами региона, не входящими в Союз, в том числе и с Узбекистаном. Так как участники Союза уже не свободны в своей внешнеэкономической политике.

Но, я думаю, это не смертельное препятствие для процесса экономической региональной интеграции. При желании можно всегда договориться и устранить барьеры межу нашими странами, создав единое экономическое пространство внутри региона.

На ваш взгляд, какие барьеры и ограничения препятствуют дальнейшей интеграции в ЦА?

Это, в первую очередь, разного рода тарифные и нетарифные (технические) барьеры на пути свободной торговли. В частности, Узбекистан до сих пор использует, в том числе и для товаров из стран ЦА, так называемые акцизы на импорт.

Льготы, предоставляемые правительствами для местных производителей, например, при госзакупках, разрушают конкурентную среду и ставят предприятия соседних стран в неравные условия.

Свободное перемещение людей ограничивают визовые режимы (например, у Узбекистана визовые режимы имеются с Таджикистаном и Туркменистаном), усложненные правила регистрации приезжающих иностранцев (это характерно для всех стран региона, кроме Кыргызстана).

Каковы шансы в перспективе образования регионального экономического союза в той или иной форме?

- Создание такого союза совсем не обязательное условие для развития региональной интеграции. Ее можно развивать и на основе двусторонних и многосторонних переговоров и соглашений. Создание какого-то союза типа ЕАЭС в среднесрочной перспективе маловероятно.