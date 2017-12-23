Когда мы услышали этот необычный звук, то ощутили энергетику горного края, и нам представилось, как будто зимой наступила весна, цветут сады, танцуют девушки. Именно такие ощущения охватили нас в Кулябе, когда мы попали в мастерскую усто Саиднодира Хайдарова, который, пожалуй, единственный мастер по изготовлению лабчанга - таджикского варгана.  

19:00 8 декабр

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В Таджикистане варган известен как лабчанг, чанг–ковус, иногда его называют, как и в Иране, занбурак.  Это очень древний инструмент, который больше использовали в центральной и южной частях республики.

Варган (от греческого варга - «рот, губа») — музыкальный инструмент, который относят к разряду духовых язычковых. Археологи полагают, что они обрели популярность десятки веков назад – под разными названиями, на разных континентах.

Обычно им пользовались женщины и дети, и, к сожалению, в наше время на нем могут играть только старушки, и то в отдаленных селениях. А Народный гафиз республики Гульчехра Садыкова, которая прославилась своим умением не только исполнять народный фольклор,  и играть на музыкальных инструментах, пожалуй, одна из тех последних бабушек, умеющих пользоваться лабчангом.

Так как желающих играть на варгане нет, практически, мастеров по его изготовлению уже не осталось. 

19:40 10 ноябр

Солнце в тандыре: как изготавливают национальную печь

Приобретая музыкальный инструмент варган в магазине TA-MUSICA, вы можете не опасаться подделок – все оригинальные инструменты поставляются напрямую от производителей.

Усто Саиднодир еще молодой, но по его же признанию, он учился мастерить музыкальные инструменты с 6 класса, став учеником у известного в Кулябе мастера – покойного усто Музаффара.

Хотя Саиднодир по профессии – актер, и даже два года отработал в местном театре, он считает, что его призвание – ремесло. При этом, именно в музыкальном направлении, так как мастер не только хорошо изготавливает 19 видов инструментов, начиная с духовых, заканчивая смычковыми и различными вариациями флейтовых, но и сам отлично на них играет. По его словам, для мастера музыкальных инструментов важно иметь слух.

«Для того, чтобы приготовить  варган, мастеру необходимо много времени, - говорит мастер, принимаясь за работу. - Раньше мне заказывали наши гафизы по индивидуальному заказу, а теперь покупают иностранцы, которые ценят ручную работу».

19:02 13 октябр

Гончарных дел мастер

Обычно варганы изготавливаются из металла (стали, латуни, меди) или дерева, но наш мастер готовит их преимущественно, из меди и латуни. «Лабчанг  если сделать из стали он звучит ярко, громко, часто насыщен высокими обертонами даже при общем низком звучании инструмента, звук чётко очерчен», - объясняет мастер. При этом он кует заготовки лабчанга, приваривает и оттачивает, и нам трудно разобраться, как у него получается изменить структуру гнутого металла при высокой температуре. По словам мастера, такой инструмент звучит звонче.

Высоту звука можно вычислить в нотах и частотах, а условно можно разделить на низкий, средний и высокий.

«Лабчанг из  медных сплавов звучит более "бархатно", мягче, нежнее, тише стальных собратьев, поэтому его заказывают для женщин. Это можно связать с большей мягкостью и меньшей плотностью металла. Для контакта с губами медные сплавы более приятны, чем сталь», - считает мастер.

19:02 15 декабр

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Предки веками убеждались в благотворном воздействии лабчанга на здоровье человека. Считается, что особые вибрации, которые возникают при игре, обладают лечебным эффектом. Благодаря  ему можно избавиться от стресса. Его изумительное звучание расслабляет и погружает в состояние гармонии. Примечательно, что научиться играть очень просто – это и ребенку под силу. «Чтобы научиться играть на лабчанге, надо прижать его легко к губам, не касаясь зубов», - объясняет мастер и по двору разносится волшебное звучание этого удивительного губного инструмента. 

При звучании лабчанга мы погрузились в некий релакс, и это и вправду было здорово…

О других интересных ремеслах Таджикистана можно прочитать и посмотреть видео, пройдя вот по этой ссылке.