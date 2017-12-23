АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 ДЕКАБРЯ

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ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ДЕКАБРЯ

1979 – В 15.00. по московскому времени начался ввод советских войск в Афганистан.

1991 – на сессии ВС РТ ратифицировано соглашение о создании СНГ.

2003 - Иранская фирма "Собир" приступила к строительным работам на Анзобском туннеле.

2009 – В Душанбе презентованы акции Рогунской ГЭС;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 ДЕКАБРЯ

1890 – Родился русский востоковед, исследователь истории персидско-таджикской литературы, Заслуженный деятель науки Таджикистана, член-корреспондент АН СССР, почетный академик АН Узбекской ССР и Туркменской ССР, член-корреспондент АН Ирана и Арабской академии (Дамаск) Евгений Бертельс.

1941 года – родился доктор филологических наук, профессор Худойназар Асозода

1965-1982 года – родился певец, актёр театра Салим Мукимов

1948 года – родился экс-министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи

1950 года – родился поэт, Лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Камол Насрулло.

1954 года – родился журналист Шакарбек Курбонбеков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ДЕКАЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем -1+4.

По Хатлонской области- Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 14-19 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла, по ВГБАО ночью 14-19 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью -4+1, днем -1+4. .

По городу Душанбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/c м/c. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Хорог – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 5-7 тепла.