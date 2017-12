Эксперт считает, что борьба с технологиями может привести к еще большему упадку рынка телекоммуникаций. Налоговый комитет говорит о недостатках по налогам из-за мессенджеров.

«Решения о закрытии NGN и возможной блокировки мессенджеров противоречат государственной политике устойчивого развития», - считает специалист по Информационно-коммуникационным технологиям для развития (ИКТР) Асомуддин Атоев.

«Одной из главных целей Национальной Стратегии Развития до 2030 является позиционирование Таджикистана, как коммуникационного хаба (узел, - ред.) центрально-азиатского региона. Эта цель имеет два крыла: транспортная коммуникация и телекоммуникация. Отвлекаясь на борьбу с технологиями мы, тем самым, наносим удары по конкурентоспособности отечественного рынка на уровне региона. Ведь цель - укреплять свои транзитные потенциалы - одинаково приоритетна как для нас, так и для наших соседей», - говорит он.

По его словам, из-за таких решений телекоммуникационный рынок сокращается с каждым годом.

«Подтверждение тому - снижение числа пользователей, падение доходов рынка. А в это время рынки других стран расширяют охват за счет других государств, предоставляя им свои товары и услуги. Это же мир технологий. Блокировки одних технологий можно обойти другими технологиями (имеется ввиду VPN. Virtual Private Network - обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети, – ред.)», - отмечает Атоев.

По его словам, в телекоммуникации действует «закон Меткальфа, который гласить, что стоимость любой сети равна квадрату числа пользователей этой сети».

«Борьба с услугами добавленной стоимости или их еще называют OTT (over the top of internet), существенно уменьшает число пользователей сети. И соответственно, снижает стоимость самой сети.

К сожалению, большинство попыток госоператора направлены на устранения последствий, а не на решение самих проблем. А решение проблем уже давно лежит в Постановлении правительства №691 от 31 октября 2014 года (Программа адаптации экономики РТ в связи с членством во ВТО). Ведь мы очень много говорим об ЕКЦ и практически ничего о членстве в ВТО, для вступления в которую наша страна потратила 11 лет своих усилий и ресурсов. И за эти годы уже все было продумано…», - подчеркивает специалист.

Глава V пункт 3 Программы: «С целью создания в Республике Таджикистан современной и конкурентоспособной информационной среды телекоммуникационный орган - регулятор должен быть независимым и отделен от любого вида деятельности предоставления телекоммуникационных услуг…»

По словам Атоева, для большинства пользователей цифровой телефон, «как в физической форме, так и в форме приложений, неотъемлемый атрибут жизни».

«Если вместо таких услуг предлагается платная фиксированная связь, то не многие будут пользоваться ею. Добровольный отказ от новых возможностей общения не только снижает потенциал рынка, но и укрепляет зависимость всего рынка от определенной технологии, которая, в свою очередь, приводит к монополии одного производителя (иностранного) телекоммуникационного оборудования и, как итог, низкая безопасность отечественной сети из-за такой монополии и единой точки доступа», - говорит Атоев.

Налоговая: деньги уходят мимо

Между тем, как сообщает Радио Озоди, Налоговый комитет Таджикистана направил письмо в адрес президента страны, которое обосновывает целесообразность блокировки мессенджеров и NGN.

Копия письма, датированного 27 сентября и подписанного главой налогового комитета Нусратулло Давлатзода, попала в распоряжение радио 20 декабря. В нем, в частности, говорится, что львиная доля международных переговоров осуществляется через мобильные операторы и интернет-мессенджеры Viber, IMO и Skype. Сей факт, по данным налоговиков, стал причиной снижения объема налоговых выплат и доходности бюджета.

Данное письмо поступило в президентскую администрацию 2 октября, однако до сих пор официального ответа высокопоставленных чиновников на поступившее предложение не последовало, сообщает радио.

18 декабря Служба связи Таджикистана в целях обеспечения безопасности в стране потребовала у мобильных операторов и интернет-провайдеров отключить в стране сети NGN. Также Служба дала мобильным компаниям устное поручение подумать, как можно было бы в стране заблокировать мессенджеры.

NGN-связь в Таджикистане очень популярна – ею пользуются около миллиона абонентов компании Baвилон-М, Tcell, Beeline, Estera и Intercom. Большинство абонентов этой связи – трудовые мигранты, которые пользуются ею, как самой дешевой связью.