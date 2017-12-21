Министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода и группа театральных деятелей страны навестили заслуженную артистку республики Мушаррафу Касымову, которой исполнилось 100 лет.

Министр культуры отметил, что «сегодня театральная общественность страны гордится именем Касымовой, все актеры таджикского театра считают ее учителем и матерью», сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

Мушаррафа Касымова родилась 19 декабря 1918 года в Самарканде. Ее отца, Орифджона Расули, в числе других представителей передовой таджикской интеллигенции в 1924 году отправили в молодую столицу Таджикской республики - Душанбе.

В 1930 году отец перевез семью из Самарканда в Душанбе. Мушаррафа Касымова поступила в Ташкентское медучилище, а в 1937 году, после смерти отца, она была вынуждена бросить учебу и вернуться домой, чтобы заботиться о своих братьях и сестрах.

Чтобы прокормить семью она поступила на работу в Драмтеатр имени Лохути. В этом театре Мушаррафа встретила будущего мужа - таджикского драматурга Абдулхака Усмонова.

Когда Мушаррафа ждала второго ребенка, её мужа забрали в армию, а совсем скоро началась Великая Отечественная война 1941-1945гг. В 1942 году Абдулхак Усмонов, не узнав что у него родился сын, Мумтоз погиб на войне.

По воле судьбы через несколько лет она вышла замуж за известного актера и худрука театра Мухаммаджона Касымова, народного артиста СССР.

Касымова начала играть на сцене еще девочкой и перестала сниматься в кино всего лишь несколько лет назад. Она много разъезжала со спектаклями по селам и районам, и всегда была среди простого народа. Она постоянно подчеркивает то, что она жива благодаря кино и телевидению.

Мушаррафа Касымова сыграла во многочисленных театральных постановках, таких как «Свадьба», «Жизнь и любовь», «Мать», «Приказ Кадушоха», «Я написал письмо», «Пик Фудзиямы» и многих других. Снималась в фильмах «Ниссо», «Дохунда», «Мой друг Наврузов», «Встреча в ущелье смерти», «Юность Насреддина» и др.