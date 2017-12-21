Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев 20 декабря провел заседания Совета верхней палаты парламента республики.

На заседании утвержден проект повестки дня 13-й сессии верхней палаты парламента страны пятого созыва, которая состоится сегодня в Душанбе.

Члены верхней палаты парламента обсудят законы, ранее принятые нижней палатой парламента республики - «О статусе столицы», «Об ограничении использования табачных изделий» и другие законодательные акты, сообщил «АП» помощник спикера верхней палаты парламента Навруз Курбонзода.

На сессии будут рассмотрены свыше 50 вопросов.