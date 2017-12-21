АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

21 декабря в Душанбе пройдет пятое совместное заседание Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ пятого созыва

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 ДЕКАБРЯ

1934 - Сдана в эксплуатацию первая очередь Вахшстроя, в результате чего были освоены и введены в строй земли Вахшской долины.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 ДЕКАБРЯ

1926 – Родился драматург Феликс Ташмухамедов.

1927-1982 года – родился переводчик и журналист Абдулло Зокир

1929-2002 года – родился кинорежиссер, Народный артист Таджикистана, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Тохир Сабиров.

1939-1994 года – родился государственный деятель Мунавваршо Назриев.

1951 года – родился заслуженный артист Таджикистана Махмадали Махмадов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без осадков, туман, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 6-11 тепла, в горах ночью -4+1, днем -2+3.

По Хатлонской области- Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла, по ВГБАО ночью 16-21 мороза, днем 4-9 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах небольшой дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе - Переменная облачность, временами слабый дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 4-6 тепла.