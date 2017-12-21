В Афганистан отправляются не только с «террористической» миссией… Наша героиня проекта «Таджикистан: поколение Next» мужественно доказала: можно поехать в эту страну и с благой целью и даже помочь нашим соседям преодолевать жизненные трудности.

О детстве

- Я всегда вспоминаю свое детство с улыбкой и трепетом в душе. Оно было очень ярким и насыщенным. Но тогда я еще и представить себе не могла, сколько всего интересного меня ждет в будущем…

О родных

- Моя мама врач, большую часть своей карьеры проработала в международных организациях и посвятила себя развитию гражданского общества в Таджикистане и в других странах Азии. Она много ездила по миру, выполняя сложную миссию врача, а также помогала женщинам и детям получить хорошее образование, устраивать жизнь.

Посвятив много лет работе, она решила развиваться дальше, получила ученую степень в области социологии (Master of Arts) за границей. На данный момент она работает кардиологом. Для меня мама - сильная личность, она никогда не останавливается перед трудностями и верит в лучшее. Главный мой мотиватор по жизни – это она.

А папа мой - мастер спорта по автомотоспорту. Сейчас обучает детей этому мастерству.

Бесстрашие и упрямство в любом деле от родителей передалось не только мне, но и моим сестрам. Обе целеустремленные: одна много лет живет за границей, выучилась на дизайнера модной одежды и сейчас у нее своя линия одежды «Munelle De Vie», которую она представляет на модных показах. Ей всего 22, но она уже достигла высот, о которых можно только мечтать. Другая сестренка учится в школе, занимается профессионально баскетболом и фотосъёмкой. Я уверена, их ждет большое будущее.

В университете на учебе

О ценностях

- Для меня самое ценное - это здоровье, счастье, благополучие, успех, ну и, конечно, моя семья.

Зачастую, люди на протяжении своей жизни ищут именно эти ценности, просто разными путями и способами. Но порой не все добиваются этого, потому что в поиске счастья, успеха, спокойствия и гармонии они зависят от внешнего мира, не осознавая, что все это можно найти внутри себя. А во внешнем мире мы можем наслаждаться только реализованными мыслями и желаниями, которые мы видим, слышим и ощущаем, но то, чего мы не видим, спрятано глубоко внутри нас, в нашем подсознании.

Многие согласятся со мной, что все это можно обрести, если мыслить позитивно, делать добро, учиться, развиваться, путешествовать и действовать. Когда человек достигает всего, чего хотел в реальной жизни, он ощущает то самое «счастье».

О важности выбора

- Образование в широком понимании начинается с рождения и продолжается до конца жизни. Высшее образование, безусловно, дает много возможностей для изменения социального статуса в лучшую сторону. Очень важно выбрать то, чему учиться и поэтому нужно с раннего возраста делать упор на интересы в долгосрочной перспективе, учиться в направлении, которое определяет будущее. Без надлежащего руководства много талантливых людей могут выбрать ту область профессии, которая совсем несовместима с их навыками. В моем случае, мне очень повезло быть дочерью успешного врача и успешного спортсмена. Мои родители вложили в меня все необходимые навыки и позволили выбрать правильную профессию.

Я окончила среднюю школу 21 в г.Душанбе, затем поступила в Российский Университет Дружбы Народов в Москве на медицинский факультет. Шесть лет учебы промчались как «roller coaster». Я была горда тем, что учусь в одном из лучших университетов мира, куда съезжались получать образование студенты из 140 стран, тем самым имея шанс прикоснуться к культуре каждого народа, не через призму экрана телевизора, а вживую подружиться с каждым.

В университете я часто участвовала в различных международных мероприятиях, межвузовских конференциях и одновременно старалась успевать с учебой. Работала при ВУЗе на кафедре анатомии человека. Наверное, я ещё тогда научилась совмещать несколько дел одновременно - главное стоит только захотеть.

После окончания университета мне довелось поработать и побывать на конференциях в Турции, Африке и Афганистане.

Буквально несколько лет назад для меня это все было всего лишь большими планами в моих заметках, и я даже представить себе не могла, что за такой короткий период времени я успею претворить все свои планы в реальность. Но, даже добившись всего этого, мне показалось, что я ничего особенного не сделала. Чем больше я путешествую и знакомлюсь с людьми, тем больше я понимаю, что мне ещё расти и расти.

Поэтому я решила продолжить учебу и поступила в микрохирургию. Эта та область медицины, которая мне всегда была по душе. Сейчас я учусь у лучших хирургов страны.

Об афганском мотиве

- Моя миссия в Афганистане была определена следующим образом: во-первых, это помощь людям в глубинке страны, где есть большая нехватка врачей, а во-вторых, это опыт: как жизненный, так как профессиональный.

На работу в Афганистан....

В обычной жизни работа врача это труд в определенной области медицины, например, гинекологии, дерматологии, или терапии. А здесь, получается, ты делаешь все, что от тебя ожидается по потоку пациентов, независимо от того, какая диагностика у больных.

И третье - это «Стартап» своей личности. Огромный опыт подобного рода за спиной - это и есть хорошая основа для дальнейшего развития.

О своих стремлениях

- Найти работу в горячей точке, такой как Афганистан, или быть просто волонтером, как мне казалось, будет проще простого. Уже начиная ‪с 5-го курса обучения в медицинском ВУЗе, я пыталась попасть в общественные организации как волонтёр. Как оказалось, даже для работы волонтера нужно иметь достаточно достижений, например, как минимум 2 года опыта работы.

По окончанию университета, на протяжении года я подавала анкеты на работу в Индии, Афганистане и Африке. В течение этого времени мне либо вообще не отвечали, либо дипломатично говорили, что я не подхожу.

Это был сложный период для меня, так как раньше у меня, зачастую, получалось все, за что бы я не бралась. Тогда я была начинающим терапевтом. Спустя целый год, когда казалось, что все усилия напрасны, я наткнулась в интернете на очередные объявления о работе в странах Африки и Афганистана и решила в последний раз подать анкету, из серии «авось повезёт».

Самое интересное, что я получила ответ из обеих стран. В Африке предлагали начать работу в качестве волонтера в проекте по работе с детьми, а в Афганистане – женским врачом. Счастью не было предела! Когда ты ставишь цели и в течение какого-то времени пытаешься добиться чего-то, на какой-то момент, теряя надежду, вдруг неожиданно для тебя открываются двери, ты понимаешь, что твои усилия потрачены не зря.

Из двух предложений я выбрала работу в Афганистане, возможно, потому что это соседняя страна, где есть схожесть культуры (языка и традиций), а также у меня появилась возможность работать в качестве врача.

О том, как со мной прощались

- Процесс трудоустройства был долгим. Сначала это было стандартное интервью через скайп и обмен документами по электронной почте с одним из сотрудников организации CAF, с Dr. Ahmad Farid Fayez Husseini. «Сare of Аfghan Families» CAF (Забота об Афганских Семьях) в Бадахшанском регионе Афганистана. Эта организация является неправительственной, неполитической, неприбыльной и независимой. Она была основана в Кабуле в 2003 году. Задачей организации является поддержка нуждающимся семьям в борьбе с бедностью, несправедливостью и неосведомленностью. Одним из компонентов деятельности организации является поддержка афганских семей в профилактике и улучшении здоровья.

"Сложно себе представить жизнь по ту сторону границы, пока не очутишься там сам"

Рабочую визу я смогла получить в течение пару месяцев. На протяжении этого времени меня одолевали сомнения, так как моя семья и друзья отговаривали от поездки в Афганистан, рассказывая устрашающие истории. Некоторые, даже прощались со мной так, будто видят меня в последний раз)).

Dr. Ahmad Farid Fayez Husseini очень уважаемый врач в Афганистане и просто хороший человек, который стал моим первым фактически наставником, принял меня в эту организацию и поверил в меня. Он сыграл огромную роль в моей судьбе. Благодаря ему, для меня открылись двери в практическую медицину. Я стала работать с пациентами и ощутила ответственность за жизни людей. Благодаря этому я еще больше полюбила свою профессию.

О других измерениях

- Мне сложно описать все то, с чем мне пришлось столкнуться в Афганистане. К тому же, сложно себе представить жизнь по ту сторону границы, пока не очутишься там сам.

Признаюсь, неизвестность и страх периодически одолевали меня, особенно, когда я уже приближалась к Афганской границе и проходила через таможенные посты. Но, в то же время, проходя через неизвестность, я понимала, что не все так страшно, как мне описывали до поездки. Интерес к другой стране, культуре, людям позволили мне посмотреть на большой геополитический, социальный и экономический контраст с пониманием.

В Афганистане люди живут совершенно в другом измерении, где даже календарь отличается от нашего. Они используют лунный календарь и сейчас это 1396 год, в то время как во всем мире 2017.

1395 год, Афганистан. Я облачилась в бурку в самом начале своего раута в Афганский Яван. По началу, для меня как для современного человека это было чуждо, необычно и неудобно: ты идешь в длинном темном одеянии и мир видишь через сетку в темно-серых тонах.

"Я облачилась в бурку в самом начале своего раута в Афганский Яван"

Бурка/паранджа, на самом деле, для меня это вопрос второстепенной значимости. На протяжении веков афганские женщины носили чадру, это традиция, укоренившаяся в их менталитете. В больших городах, например в Кабуле, не все афганские женщины одевают паранджу. Некоторые покрывают голову шалью или платком, одевают сатр современного дизайна и новейшего текстиля. Но в отдалённых регионах эта традиция сохранилась, и нет исключения для приезжих как я. Я выказала жест уважения традициям и правилам местного народа, одев чадру и выполняя требования, которые диктует местная реальность.

О шоковом контрасте

- После проживания в Душанбе, в Москве и поездок во многие развитые страны, можно понять с каким контрастом столкнулась я, попав в Афганистан в возрасте 25-ти лет, женским терапевтом. Нет элементарных условий жизни: нет воды, света, канализации и всех тех благ, к которым мы относимся как с «само собой разумеющемуся».

Там нет кинотеатров, кафе и театров, телевизоров, не всем доступен интернет, большинство людей даже не знают что такое Фейсбук и Инстаграм. Такая ситуация не во всем Афганистане, но я попала именно в горное отдаленное селение, где нет всего этого. И именно в этих селениях очень остро ощущается нехватка врачей.

Отсутствие информационных технологий поначалу беспокоило меня, было непривычно. Согласитесь, нынешнее поколение не может себя представить без компьютера и возможности быть на связи с миром. Но со временем я стала к этому относиться с позиции рефрейминга: это помогло мне на время забыться и заняться самопознанием, переосмыслением планов на будущее.

Вокруг просто горы, бесконечные горы… Нет высоких зданий, машин и пробок. Было достаточно времени на чтение книг, несмотря на то, что приходилось осматривать до ста пятидесяти пациентов (женщин и детей) в день.

Сказать, что с первых дней у меня все получалось, и я понимала народ, будет неправдой. На первых этапах мне помогали советами таджикские женщины-врачи Дилором Муминова и Окила Амирова, которые работали в других уголках Афганистана. Наши врачи из Таджикистана трудятся, как минимум, в каждом городе Афганистана, они работают там на протяжении многих лет, помогая афганскому народу. Я по сей день поддерживаю с ними общение, каждая из них стала для меня старшей сестрой, потому что именно они были самыми близкими для меня людьми в Афганистане.

О проверке на прочности

- За долгие годы существования организации CAF я была самым юным врачом. Поначалу, было не так-то просто установить теплые взаимоотношения в команде. Шла проверка на прочность: ты либо прогибаешься под обстоятельства, либо ты должен доказать, что твои индивидуальность и профессионализм заслуживают уважения и понимания! После двух месяцев работы под эмоциональным прессингом, я все-таки смогла получить уважение и признание со стороны персонала больницы, выказав свою мотивацию работать в медицинском проекте, через старания и лидерство.

Немного о спектре врачебной деятельности при клинике. Нашими первоначальными задачами был контроль за эпидемической ситуацией, которая была тяжелой: гепатиты, дизентерия, брюшной тиф и так далее. Для меня, как для начинающего врача, это стало очень серьезной школой в лечении инфекционных болезней, а также гинекологических и детских заболеваний.

Было очень много интересных и необычных медицинских случаев, с которыми я, может, и не столкнулась бы, работая в более развитых странах. В этом смысле Афганистан мне дал хорошую практику.

О том, как я принимала роды

- Один из интересных случаев произошел со мной в самом начале моего пребывания в Афганистане. Стояла ночь, поступила роженица. На тот момент в клинике не было других врачей. Принимать роды, когда отсутствует свет, и когда ты ограничен в действиях, потому что должен одной рукой держать телефон с фонариком, а другой помогать родовспоможению, это нечто. Для многих это, может, покажется обычным делом, так как и в Таджикистане до сих пор в деревнях рожают дома. Но после работы в городских больницах, где есть полное оснащение, достаточно врачей акушер-гинекологов, неонатологов, медсестер, работать в другом измерении, где всего этого почти нет, это огромный контраст. На момент подключения генератора роды уже закончились. К счастью, все прошло благополучно; родился здоровый малыш весом 3.800 кг.

Первый малыш, которому Гульноз помогла появиться на свет в Афганистане

Когда ты слышишь, как рожденный ребенок с первым вдохом плачет, ты ощущаешь дрожь по телу, это такое чувство счастья и душевного облегчения! Тут ты понимаешь, что твои усилия прошли не зря. И таких рожденных младенцев потом было ещё очень много.

Со временем я привыкла к условиям афганской жизни. Каждый день был насыщенным и очень длинным, так как приходилось работать ‪с 7:30 утра и ‪до 12.00 дня. После перерыва снова приступала к работе и так до вечера. Порой, приходилось оказывать медицинскую помощь ночью. Устаёшь сильно из-за нескончаемого потока пациенток и детей.

«Ну, все, Гуличка, это твой конец!»

- Близилась весна, и наступил Новый Год – Навруз 1396.

Вокруг все стало расцветать, я увидела настоящую красоту афганских гор, природа завораживала. Вокруг цветы и зелень, для меня это было особенным периодом в жизни после холодной и долгой зимы. Но начались сели, сносило вокруг все: дома, мосты, дороги... На тот период пациентов было меньше. Ибо перейти реку было невозможно. Затем после засухи начались сильные землетрясения, от которых в голове появлялись мысли – Ну, все, Гуличка, это твой конец! Земля уходила из-под ног, но, к счастью, все обошлось без последствий.

О благодарности главной муллы

- В последующем, случилось то, что повлияло на мой выбор профессии-хирурга.

Как-то к нам в больницу привезли раненных военных, более десятка человек. Картина перед глазами: кости наружу, хлещет кровь, огнестрельные ранения, неимоверные вопли от боли и агония. Это были раненые мужчины, и мне было запрещено входить туда, так как врачам женского пола не позволено находится там, где мужчины. Женщину может лечить только женщина, мужчину – мужчина.

Я глядела через слегка приоткрытую дверь на происходящее; как врачу мне все это было небезразлично. И желание помочь оказалось сильнее, я не могла просто стоять в стороне. Чувство врачебного долга толкнуло меня в палату. Я помню взгляды мужчин, которые шушукались между собой и удивлялись моей напористости. Мне казалось, что я все делаю правильно, так как я врач, прежде всего, и для меня не имело значения какого пола мой пациент. Обезображенные части тел исчезали при одном взгляде в уставшие от боли и страха глаза раненных. Я до сих пор помню их испуганный взгляд. Ассистируя на операциях, особенно в подобных экстренных ситуациях и, причем, не растеряться, может это и есть призвание – быть врачом.

На тот момент я была просто женским терапевтом, но меня охватило огромное желание быть хирургом официально. И, если до этого случая я хоть чуть-чуть сомневалась в выборе профессии хирурга, то после этой ситуации я твердо решила, что хирургия станет частью моей жизни.

В последующем, уже все привыкли к тому, что я лечила как женщин и детей, так и мужчин, по мере необходимости.

По городу разошелся слух о моем поступке, вследствие чего главный Мулла города через руководство больницы поблагодарил меня за решительность и отвагу. Для меня, как и для любого другого врача, это обычный поступок – помочь тому, кто нуждается в медицинской помощи. Но для них это оказалось необычным. Поэтому они с уважением называли меня «доктари точик» и я гордо отзывалась на их зов...

Афганский народ очень открытый и добрый, несмотря на то, что они переживают войну уже много лет. К сожалению, в стране образование доступно не всем, особенно тем, кто живет в глубинке. Девочек с детства готовят к тому, что им надо быть хорошими домохозяйками, жёнами, матерями; в вопросах образования предпочтение отдаётся мальчикам.

В больших городах, таких как Кабул, ситуация намного лучше. Я встретила тех, кто получил достойное образование, как в местных образовательных учреждениях, так и за границей. Причем, эти молодые специалисты могли бы сделать многое для возрождения страны. Мне довелось встретиться с парой лидеров-женщин из общественных организаций, которые не останавливаются и двигаются вперед в работе, а не сидят дома. И это впечатляет.

О жизни в стиле бестсселлера

- Так как я обучалась в Москве, афганскому народу всегда было интересно послушать о народностях бывшего Советского Союза, в особенности, об их культуре. Некоторые даже просили меня обучить их русскому языку.

Со времен, когда еще советские войска были на территории Афганистана, те, кто постарше, помнят некоторые слова на русском языке и очень хорошо отзываются о русских, называя их Шурави. «Здравствуй товарищ», говорили они мне, хотя в наше время мы уже и не используем эти слова. Каждое утро они меня приветствовали словами «доброе утро, как дела?», либо на дари “Субх ба хайр”.

Я старалась научить их русскому языку, а они мне помогали в изучении письменного языка фарси, с которым я столкнулась только там. И, по их словам, мне это давалось с легкостью. Знание таджикского и турецкого языков помогли мне быстрее освоить фарси, что помогло записывать истории болезней наших пациентов на фарси.

Ранее, до поездки в Афганистан, я читала различные книги афганских писателей, например Халеда Хоссейни. Его истории основаны на реальных событиях. Побывав там, я поняла, что все написанное в книгах - реальность.

Мне всегда хотелось воочию узнать о самобытности этого народа, познакомиться с людьми. Это люди с невероятными историями, от которых захватывает дух! На основе их историй можно написать множество крутых бестселлеров!

Каждый человек, которого я встретила в этой стране, занял особенное место в моем сердце.

О возвращение

- Помню свой первый отпуск пять месяцев спустя.

Лето 1396 г, жара стояла невыносимая, был период Рамадана. Я ехала на Родину проезжая Кундуз - город в речной долине, где шли военные действия, но и там жизнь текла сама собой. Картина перед глазами: на базарах толпились люди, военные вокруг, пробки на дорогах, танки с грохотом проезжают мимо нас, бронетехника. Все было как в кино, за исключением того, что тут не было актеров и съёмочной группы.

Эмоции зашкаливали, так как все было по-настоящему. Путь был долгим и тернистым, ибо мы ехали двое суток.

Доехав благополучно до границы, мы, наконец, вышли на таджикскую сторону... и вот тут не передать эмоций… Я помню первые ощущения, когда я села на пассажирское сидение автомобиля, спустила окно и посмотрев на небо, глубоко вздохнула. Я ощутила те эмоции, которые сложно передать словами. Именно в такие моменты ты понимаешь и осознаешь что-то очень важное в твоей жизни.

Тем временем, жизнь в Таджикистане шла своим ходом. Даже обстановка и разговоры людей для меня были в новизну. Однозначно я вернулась уже другой, я приехала оттуда, где постоянно находишься в напряжении. Не страх, а именно неизвестность и моральная напряженность. Там ты никогда не знаешь, проснешься ли ты утром или нет…

На сегодняшний день Гульноз продолжает учебу в области хирургии

Рассказывая истории о своей поездке в Афганистан друзьям, не каждый верил услышанному. Действительно, если бы мне такое рассказали до поездки в Афганистан, может, и я бы не поверила. То, с чем мне пришлось столкнуться там, в глубинке страны, не передать словами или фотографиями.

Об афганском магните

- При всем этом, как бы вам странным не казалось бы, на вопрос «согласилась бы я вновь поехать жить и работать в Афганистан?», однозначный ответ «да!».

Потому что, я получила колоссальный опыт, пройдя через короткий, но насыщенный событиями этап моей жизни в этой стране, приобрела настоящих друзей! Мое мировоззрение и мироощущение изменилось кардинально! Если школа жизни нас и так меняет, то работа в горячих точках позволяет нам измениться быстрее, кому то в худшую сторону, кому то в лучшую.

Что самое важное, мой личный опыт работы в сложных условиях не сделал меня жестокой, у меня укрепилась такая черта как нетерпимость к несправедливости. Появилось больше уверенности и сил для реализации дальнейших планов на будущее.

На сегодняшний день я продолжаю учебу в области хирургии, уже появились перспективы работать в Афганистане и других странах, но уже не в качестве терапевта, а в качестве хирурга!

P.S:

- Это лишь маленькая эпопея из небольшого, но очень важного, эпизода моей жизни, которая, безусловно, отразилась на моем характере и видении мира. Я лишь хочу донести до читателя, что нужно искренне ценить то, что имеешь. Ведь порою мы не осознаем, как много на самом деле есть у нас, и как мало знаем о мире с относительным покоем, в котором героически живут другие народы. Я очень надеюсь на прекрасное будущее, Мир и процветание в Афганистане!