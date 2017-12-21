Беларусь с 2018 года полностью откажется от импорта электроэнергии, в том числе от закупок российской. Об этом сообщил министр энергетики республики Владимир Потупчик, выступая в парламенте страны, сообщает ТАСС.

"Мы закончили переговоры с Россией по импорту электроэнергии. По тем ценам, которые предложила Россия, мы отказываемся покупать, будем замещать собственной выработкой, - сказал он. - С 2018 года откажемся полностью от импорта электроэнергии".

Вместе с тем, по словам вице-премьера Беларуси Владимира Семашко, в связи со строительством АЭС у республики появится возможность отказаться от закупок импортной электроэнергии к 2020 году.

Ранее Беларусь согласовала с Россией импорт в 2017 году 2,5 млрд кВт/ч законтрактованной электроэнергии и зарезервировала еще 1 млрд кВт/ч.

Беларусь также покупала электроэнергию у Украины, но в 2017-м перестала ее импортировать.

