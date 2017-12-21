Современные технологии позволяют быстро находить информацию в сети Интернет. На сегодняшний день китайская промышленность позволяет приобрести сравнительно недорогие устройства доступа к Сети, как компьютеры, планшеты, смартфоны, умные часы и т.д. Молодежь, выросшая в эпоху бурного роста технологий, не представляет себя без современных гаджетов. Повседневно можно увидеть молодых людей с наушниками в ушах по дороге на учебу/работу или обратно. На вопрос «какую музыку слушаешь?» уже не редкость услышать ответ: «Я слушаю аудиоурок» или «Изучаю язык». Отрадно отметить, что для пользователей технологий уже становится привычным переходить от развлечений к самообразованию.

Нужны ли нам электронные образовательные ресурсы и какими они должны быть?

В Интернете существует огромное количество образовательных ресурсов, начиная от открытых курсов и лекций всемирно известных вузов, как Гарвард и Стэнфорд, и заканчивая специализированными платформами с услугами предоставления сертифицированного образования, как Открытый университет ИНТУИТ, KHAN Academy, EdX, Coursera, Udemy и т.п.

Еще, к примеру, на самом популярном видеоресурсе Youtube имеется специализированный канал для образовательного контента, на который подписано более 10 млн пользователей. Если кто мечтал учиться в знаменитых университетах мира, кто мечтал сменить профессию и заняться любимым делом, это всё с появлением Интернета и онлайн-обучения стало возможным и доступным для каждого. Мировой рынок онлайн-образования обширный, здесь каждый может подобрать себе нужный курс для самообразования, исходя из формы обучения, временных рамок, языковых предпочтений и стоимости, главное - иметь устройство для подключения и Интернет.

Следует заострить внимание на существующих барьерах, препятствующих доступу граждан Таджикистана к всемирно известным образовательным платформам. Большинство ресурсов в Интернете на английском, русском или других популярных языках мира. Поэтому незнание иностранных языков становится барьером в доступе к онлайн-образованию для нашей молодежи. Вдобавок зачастую доступ к внешним интернет-ресурсам для пользователей из Таджикистана по сей день является дорогостоящей услугой, особенно для жителей регионов. В то же время внутренний трафик Таджикистана не тарифицируется, соответственно местный контент доступен практически бесплатно, благодаря нашим провайдерам.

Как можно устранить проблемы и барьеры, препятствующие доступу к образовательным ресурсам? Есть ли у нас в Таджикистане образовательные ресурсы, доступные онлайн, дабы сделать доступные технологии более полезными для молодежи и открыть новые возможности для самообразования?

Мы нашли в Таджнете нижеследующие онлайн-платформы, на которых доступны образовательные ресурсы на национальном языке:

- «Равшанфикр» - сайт, созданный при поддержке Академии наук РТ.

- «Мисол» - научно-образовательный ресурс.

- «Китобхонаи электронӣ» - сайт Управления образования г. Душанбе с учебно-методическими материалами системы общего образования, созданный в партнерстве с ОО «Развитие» при финансовой поддержке ИОО ФС.

- «Маводҳои таълимии дастрас» - сайт, созданный общественной организацией «Центр ИКТ» в партнерстве с вузами РТ при финансовой поддержке ИОО ФС.

Предлагаем вам их краткий обзор.

Обращение к первым двум платформам показало, что для ознакомления с их ресурсами необходимо сначала скачать нужный материал, в то время как не каждое устройство сможет воспроизвести скачанный материал, к тому же на мобильных телефонах могут иметься ограничения по объему информации для хранения. Кроме того, на этих сайтах нет аудио- и видеоматериалов, что сокращает интерес пользователя, который согласно психологическим особенностям воспринимает около 90% информации через визуальные каналы. Текст, конечно же, необходим, однако эффективность восприятия текстовой информации намного меньше, чем восприятие визуального аналога, и, кроме того, чтение на электронных устройствах напрягает глаза. Исходя из этого, большинство популярных платформ по онлайн-обучению наряду с текстовыми ресурсами используют аудиовидеоматериалы, схемы и графики, инфографику.

«Электронная библиотека» Управления образования г. Душанбе хорошо оформлена, имеет удобный и красочный интерфейс, а самое важное, она представляет доступ к большинству учебных материалов для школьников. На сайте доступно более 90 учебников для 1-11-х классов, около 80 наименований школьной литературы, рекомендованной Министерством образования и науки для дополнительного чтения. Уникальность данной платформы в том, что она обеспечивает централизованный доступ к электронным форматам книг и других дополнительных материалов, опубликованных для сектора образования, обеспечивая доступ к ним в открытом формате, в соответствии с открытой лицензией Creative Commons. С учетом постоянной нехватки печатных книг и того, что их покупка не для всех доступна, социально-экономическое воздействие данной инициативы совершенно очевидно. В течение одного учебного года студент в среднем использует от 12 до 20 книг. Аренда книги может стоить до 5 сомони ($0,5) в год. Если нет книги для аренды, придется ее покупать, и стоимость каждой книги - до 20 сомони ($ 3). Эти и многие другие вопросы частично решаются, благодаря такой платформе, как «Электронная библиотека» столичного Управления образования, которая предоставила альтернативный доступ к учебным материалам.

ОО «Центр ИКТ», используя систему управления образованием Moodle, создала платформу для обеспечения доступа к открытым образовательным ресурсам Таджикистана. На данной платформе ресурсы можно использовать (читать, слушать, смотреть), не скачивая, что быстро, удобно и доступно, так как ресурс находится в Таджикистане. Для экономии внешнего трафика на сайте выставляются открытые образовательные ресурсы известных мировых вузов, скачанных из Интернета.

В целях дальнейшего обогащения этой платформы местными и мировыми ресурсами Центр ИКТ открыл платформу для дискуссии и изучения интересов и предпочтений молодежи Таджикистана относительно онлайн-курсов на национальном языке. Для этого был проведен опрос среди пользователей социальных сетей на предмет выявления наиболее востребованных для таджикистанской аудитории онлайн-курсов. Опрос содержал как открытые, так и закрытые вопросы. Респондентам предоставлялась возможность выбора предпочитаемого курса из заранее подготовленного списка наиболее популярных в Сети ресурсов, а также предлагалось рекомендовать к включению интересующий его курс. В первоначальном списке на выбор было предложено 27 предметов по пяти направлениям — информационно-коммуникационные технологии, медицина, экономика и менеджмент, точные и гуманитарные науки. В опросе, который был доступен в течение одной недели, всего приняло участие 58 респондентов. Результат опроса представлен на графике.

Как видно из представленного графика, на первом месте по количеству голосов оказался курс по разработке приложений для ОС «Андроид», а именно мобильных приложений. Учитывая тот факт, что ежедневно только на Google Play Market появляется около 1300 новых мобильных приложений, а инженеры и ИТ-разработчики считаются самыми востребованными специалистами на рынке труда в мировом масштабе, то этот выбор вполне обоснован. Кроме того, по нашим наблюдениям, в большинстве вузов РТ по специальностям сферы ИКТ такого специализированного предмета, как «разработка приложений под ОС Android», нет. Однако если аналогичные курсы будут доступны на таджикском языке, то молодые преподаватели будут заинтересованы адаптировать свои учебные программы согласно требованиям времени и рынка труда. Имея навыки разработчика программного обеспечения, человек может хорошо зарабатывать фрилансером, сидя дома и не выезжая из страны, что является немаловажным фактором в условиях Таджикистана с высоким показателем выезжающих в трудовую миграцию.

Далее по количеству голосов в списке оказались физика, анатомия человека, алгоритмы и т.д. На основе результатов этого опроса команда ОО «Центр ИКТ» при финансовой поддержке ИОО ФС будет локализировать для таджикского языка самые востребованные три-четыре курса. Под локализацией предполагается добавление таджикских субтитров к видеоурокам и перевод основных материалов курсов на национальный язык.

ИОО ФС в партнерстве с общественными активистами и представителями академического сообщества будет продолжать вносить свой вклад в развитие открытых образовательных ресурсов на национальном языке. Если у вас есть предложения или рекомендации или если вы захотите разместить свои образовательные материалы в Интернете на местных серверах, можете связаться с нами по email: mavzuna.abdurakhmanova@osi.tajik.net или talat@centreict.tj