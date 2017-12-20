В столичном парке возле Молодежного озера снесены все аттракционы, торговые лавки и другие сооружения. Вместо аттракционов на этом месте появится парк.

В парке возле Молодежного озера завершился демонтаж детских аттракционов и летних павильонов. В Главном управлении архитектуры и градостроительства Душанбе сообщили «АП», что теперь на этом месте построят парк.

По словам главы управления Косимджона Усмонзода, «парк у Молодежного озера реконструируется, в первую очередь, в целях безопасности».

«Все аттракционы здесь были старые и не соответствовали необходимым требованиям. Вместо аттракционов будет парк, отвечающим нормам», - сказал он.

Будут ли в новом парке аттракционы Усмонзода не сказал, отметив лишь что «есть план реконструкции этого парка».

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По его словам, реконструкции подлежат также сквер у посольства России в РТ, детский парк возле стадиона "Спартак" и сквер возле Института языков в 102 микрорайоне.

Комсомольское ныне Молодежное озеро является искусственным озером. Озеро и прилегающая к нему парковая зона были построены в 1937-1939-х годах. Длина озера - 700 метров, максимальная ширина - не более 300 метров. Озеро вмещает почти 0,5 миллиона кубических метров воды. Территория всего парка составляет 29 гектаров, а водоема - 18,7 гектара.

В 1980-м году на западном берегу Комсомольского озера была построена двухэтажная (из стекла и бетона) гребная база республиканской школы спортивного мастерства.