Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана на сегодняшнем заседании отложил ратификацию Соглашения о финансировании проекта «Укрепление критически важной инфраструктуры для обеспечения устойчивости к природным опасностям».

Соглашение подписано между Республикой Таджикистан и Всемирным банком.

Заместитель главы Минфина республики Мехринамо Джонмахмадова сообщила, что в рамках реализации этого соглашения за последующие пять лет в районах ГБАО запланировано строительство 18 мостов, а в районах Хатлонской области - берегоукрепительные работы, протяжённостью 31 километр.

Она напомнила, что для реализации этого проекта ВБ планирует выделить Таджикистану 50 миллионов долларов США, из которых 25 миллионов долларов грант.

Комментируя этот проект, спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров заявил, что «ежегодно для берегоукрепительных работ в стране расходуются миллионы сомони».

«Но на следующий год эти берега снова нуждаются в укреплении. Никто об этом никого не спрашивает. Пока руководители министерств и ведомств страны, которые отвечают за реализацию таких проектов не расскажут нам о проделанной работе и о планах, мы ратификацию данного вопроса отложим», - заявил Зухуров.

Депутаты поддержали спикера по данному вопросу.