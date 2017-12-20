В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники китайской косметической компании бьют друг друга по лицу за то, что не смогли выполнить годовой план по продажам, сообщает CA-News. На это обратило внимание издание The Sun.

Издание утверждает, что работницы компании Nanchang Jinhuayuan Meiye наказывают друг друга в попытке сохранить рабочее место. Процедура проходит во время торжественного вечера, приуроченного к концу года. На глазах у сотен коллег женщины, стоявшие на коленях, наносили удары до тех пор, пока руководитель не разрешил им остановиться, сообщает Lenta.ru.



Сотрудник компании утверждал, что подобная процедура способствует поднятию боевого духа.

