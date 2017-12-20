Правительство Таджикистана поручило отсрочить уплату задолженностей ГУП «Таджикские редкие металлы» (бывший «Востокредмет») и его подведомственным предприятия по налогам, процентам и пени по ним.

Речь идет об отсрочке на три года уплаты долгов в размере свыше 8,2 миллионов сомони, образовавшихся до 1 января 2017 года.

Принятие правительством соответствующего постановления объясняется «дальнейшим оздоровлением финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Таджикские редкие металлы» и его подведомственных предприятий».

Налоговому комитету при правительстве РТ, ГУП «Таджикские редкие металлы» и его подведомственным предприятиям поручается обеспечить оплату текущих налогов в бюджет в сроки, установленные Налоговым кодексом РТ, и оплату отсроченных задолженностей со дня их восстановления.

По данным Минфина, общие кредиторские задолженности «Таджикредмета» на начало второго полугодия 2016 года составили около 17,6 миллионов сомони.

ГУП «Таджикские редкие металлы», образовано на базе ПО «Восточный комбинат редких металлов». Комбинат основан в 1945 году в городе Чкаловск (нынешний Бустон).

«Востокредмет» считается первенцем атомной промышленности СССР: из урана, добытого и обогащённого здесь, был запущен первый атомный реактор и сделана первая советская атомная бомба.

Предприятие осуществляло добычу урановой руды и занималось его обогащением. Позднее, по мере истощения, урановых рудников, предприятие перешло к переработке урановой руды, добыче и извлечению попутных золота, серебра и редкоземельных элементов.