АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

С 20 декабря в Таджикском Академическом Театре оперы и балета имени Айни начнутся Детские новогодние спектакли. Спектакли будут проходить в 10:00 и 12:00 часов.

20 декабря в ГК "Кохи Борбад" завершающий день выставки "Сделано в Китае" – Таджикистан 2017. Выставка работает с 9 до 17 часов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 ДЕКАБРЯ

День чекистов.

1920 - Создан Иностранный отдел ВЧК при НКВД РСФСР - российская внешняя разведка.

2001 - В Душанбе открылось посольство Великобритании в РТ.

2002 - Министерство РТ выдало свидетельство о регистрации Социал-демократической партии Таджикистана

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 ДЕКАБРЯ

1915-2000 – родился государственный деятель Назаршо Додхудоев (В разные годы был председателем Президиума Верховного Совета, председателем Совета министров Таджикской ССР).

1915 – родился ученый-ветеринар, государственный деятель, академик ВАСХНИЛ, академик АН РТ, Заслуженный деятель науки Таджикистана, Гулом Алиев.

1924 – родилась доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Таджикистана, основатель и первый директор института материнства профессор Саъдиниссо Хакимова.

1925 – родился ученый-медик, основатель и первый директор Института гастроэнтерологии Академии наук РТ академик Хамид Мансуров.

1931-2011 года – родился академик Хайдар Чумонкулов

1933 – родился писатель, автор книг «Каменный мост», «Под синим небом», «Эхо» Бобо Насриддинов.

1939 – родился ветеран народного образования Таджикистана, ст. Научный сотрудник НИИ педагогики РТ Азиз Хафизов.

1945 – родился Народный поэт Таджикистана Сафармухаммад Аюби.

1946 – родился первый вице-спикер нижней палаты парламента Амиршо Миралиев

1948 – родился изобретатель Абдукаххор Рахимов

1958 – родился заслуженный артист Таджикистана Лутфулло Давлатов

1961 – родился микрохирург Убайдулло Курбонов

1965 – родился журналист Зоиршо Шарифзода

1967 – родился артист-постановщик Чобиршо Хубоншоев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 4-9 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 0-5 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 9-14 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла, по ВГБАО ночью 14-19 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 0-5 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 4-6 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Хорог – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.