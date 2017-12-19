В аэропорту административного центра Ненецкого автономного округа разбился легкий самолет "ТВС-2МС" (модификация "Ан-2"), который направлялся по маршруту Нарьян-Мар - Харута. По последним данным, погибли три человека, пишет newsru.com.

"В 10:30 самолет "Ан-2", следовавший по маршруту Нарьян-Мар - Харута, произвел жесткую посадку. На борту находилось 11 человек и два члена экипажа", - сообщается на сайте МЧС России по Ненецкому АО. Набрав высоту, самолет упал на территории аэродромного комплекса и разрушился, уточняет ненецкое агентство. В Сети опубликовано видео происшествия.

Все доставленные в больницу, включая командира воздушного судна Сергея Кузьмина и пилота Дениса Гончарова, находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии в хирургическом и реанимационном отделениях.

Предварительная причина авиакатастрофы - отказ двигателя.

В местном авиаотряде, которому принадлежал самолет, сообщили, что воздушное судно было новым, а 40-летнего летчика охарактеризовали как опытного пилота. Погода во время взлета, по их данным, благоприятствовала полетам.