Боевики так называемого «Исламского государства» осуществляют перегруппировку сил, направляя их за пределы Ближнего Востока, в частности в Афганистан. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ, передает ТАСС.

«Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, где уже имеются позиции так называемого "Исламского государства", и откуда боевики могут просачиваться на территорию стран СНГ», — сказал Бортников, напомнив при этом, что в рядах группировки находится большое количество иностранных наемников, включая граждан России, стран Центральной Азии, Европы и Северной Африки. «Кроме того, в состав этой организации вливаются террористы из других действующих в регионе экстремистских группировок», - добавил он.

Глава ФСБ предупредил о смене тактики террористов. «Претерпевает изменения и тактика проведения террористических атак. Главари международных террористических организаций ориентируют своих сторонников на осуществление так называемого автономного джихада», — сказал Бортников.

Он также отметил, что в России и в странах Центральной Азии «предотвращен ряд террористических актов, нейтрализованы угрозы совершения нападений боевиков на дипломатические представительства» государств СНГ за рубежом. «Российскими органами безопасности партнерам [по СНГ] переданы около 300 лиц, подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций, 218 из них привлечены к уголовной ответственности», - сказал Бортников.

Спецслужбами стран СНГ выявлены и перекрыты 11 каналов переброски рекрутов из зоны боевых действий в Сирии, отметил он, добавив, что в последнее время отмечается «резкий рост числа бандитов, выявляемых среди трудовых мигрантов, туристических и других потоков».

«На основании полученных органами безопасности и представленных партнерами сведений на пограничный контроль были поставлены около 20 тысяч граждан государств-участников СНГ, подозреваемых в причастности к террористическим и религиозно-экстремистским структурам», — сказал глава ФСБ. Он подчеркнул, что боевики, покидающие Сирию и Ирак, являются «серьезным угрозообразующим фактором». «Террористы, снабженные поддельными документами, под видом беженцев и переселенцев пытаются проникнуть в страны СНГ, используя безвизовый или упрощенный режим для пересечения границ», — сообщил он.

Также, по словам главы ФСБ, российская спецслужба передала своим партнерам по СНГ 750 уведомлений об угрозе 36 тысяч хакерских атак, исходящих с территории стран Содружества, и о центрах управления инфицированными компьютерными сетями.

На заседании Совета руководителей органов безопасности, куда приглашены делегации Службы внешней разведки России, Исполнительного комитета СНГ и спецслужб Германии, Испании, Италии, Сербии и Франции, обсуждаются вопросы противодействия боевикам, вернувшимся из горячих точек на Ближнем Востоке.

Между тем, сегодня в рамках программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана Россия передала минобороны республики партию вооружения и техники.

«Помогая Вооруженным силам Таджикистана, Россия поддерживает мир и стабильность в регионе в целом», - сказал Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны России генерал-лейтенант Александр Лапин, выступая на церемонии передачи вооружения Минобороны Таджикистана.

Представитель Минобороны России отметил, что с 2014 года РФ оказала техническую помощь в перевооружении Вооруженных сил Таджикистана на сумму свыше 140 миллионов долларов США.

На церемонии было подчеркнуто, что фактически с учетом сложившийся тревожной ситуации в Афганистане Россия, Таджикистан и страны, входящие в ОДКБ, находятся на передовом фланге противостояния с международным терроризмом.