Филиал компании «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» (IRS) поднял тарифы на проезд транспорта через автодорогу «Душанбе-Чанак» - с 20 до 60 дирамов при пересечении одной плазы, - говорится в сообщении на сайте IRS.

«Незначительное повышение тарифов с 20 до 60 дирамов связано с тем, что ранее во всех тарифах наблюдались дополнительные дирамы, что создавало сложность во взаиморасчете с пользователями, а также способствовало скоплению автомобилей у плазы. Следовательно, филиал Компании округлил эту сумму, чтобы облегчить этот процесс. Других повышений не наблюдалось, хотя как уже было отмечено, причин на это хватает и сейчас», - подчеркивается в сообщении.

При этом компания отмечает, что «содержание и ремонт дороги требует огромных финансовых средств, а капитальный ремонт, который часто осуществляется филиалом на определенных участках, по затратам равен строительству новой дороги».

В публикации также сообщается, что теперь на автодороге Душанбе-Чанак 6 плаз.

«Толлинговая плаза «Майхура» была снесена и сумма, прежде выплачиваемая на этой плазе, была соразмерно разделена между плазами «Варзоб» и «Хушери. С момента ввода в эксплуатацию новой толлинговой плазы их численность составила 6 единиц», - отмечено в сообщении.

По вопросу уточнения формулировки «…подняли тарифы на проезд транспорта через автодорогу «Душанбе-Чанак» с 20 до 60 дирамов при пересечении одной плазы…», а также почему округлять суммы компания решила в пользу их увеличения, "АП" пока не удалось связаться с пресс-службой IRS.

«Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» занимается управлением автодорожной инфраструктурой Душанбе-Чанак с апреля 2010 года на основе концессии с правительством.

В настоящее время на этой дороге действуют плазы: Варзоб, Гушари, Шахристон, Истаравшан, Дехмой и Чорух.