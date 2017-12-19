Правительство Японии на заседании во вторник утвердило решение о размещении в стране двух комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Предполагается, что они защитят всю территорию Японии от ударов баллистических ракет. Комплексы ПРО будут закуплены в США и обойдутся Токио примерно в 100 млрд иен (почти 890 млн долларов) каждый, пишет newsru.com.

Как передает ТАСС, комплексы планируется развернуть на полигонах японских вооруженных сил в северной префектуре Акита и в юго-западной Ямагути к 2023 году, однако сроки размещения могут быть ускорены. Развертывание этих систем объясняется резко возросшей ракетной угрозой со стороны КНДР.

Первоначально за один комплекс Aegis Ashore предполагалось заплатить около 80 млрд иен. Однако затем было решено оснастить их более дорогостоящим оборудованием, в частности новейшими радарами.

В местах размещения комплексов в ближайшее время планируется провести экспертные работы, чтобы выявить возможное влияние нового вооружения на экологию. Для ускорения подготовки к размещению комплексов ПРО правительство намерено выделить 2,8 млрд иен из дополнительного бюджета на текущий финансовый год.

Япония уже сейчас обладает двухуровневой системой ПРО. Корабли, оснащенные системами Aegis морского базирования, имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету противника в средней части траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием мобильных наземных комплексов Patriot PAC-3, которые должны перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Дальность их действия не превышает нескольких десятков километров.

Для дополнительных наземных систем Aegis Ashore, призванных укрепить первую линию национальной ПРО, Япония совместно с США завершает разработку новых ракет-перехватчиков SM-3 Block 2A. Они могут поражать цели на расстоянии до 1000 км вместо 500 км у SM-3. Предполагается также, что Aegis Ashore будут управлять пусками и других ракет-перехватчиков, призванных сбивать скоростные крылатые ракеты противника, двигающиеся по сложной траектории.

Напомним, в конце ноября КНДР запустила очередную неопознанную баллистическую ракету, которая упала в исключительной экономической зоне Японии. При этом, по словам северокорейских военных, эта ракета могла бы достичь любого района на территории США.

МИД РФ назвал размещение американских систем ПРО в Японии нарушением договора между СССР и США

Разместив системы ПРО в Японии, Вашингтон нарушит Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а Токио фактически будет этому содействовать, заявил в комментарии агентству "Интерфакс" директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Помимо еще одного шага в направлении создания полноценного сегмента американской глобальной ПРО в АТР это будет означать и риск обретения Японией качественно нового военного потенциала, поскольку поставляемые в составе комплекса Aegis Ashore универсальные установки вертикального пуска способны применять ударные вооружения, включая крылатые ракеты "Томагавк". Разумеется, мы будем вынуждены учитывать данный фактор, который может потребовать от нас принятия ряда мер в интересах обеспечения национальной безопасности", - отметил Ульянов.

Он напомнил, что американцы и японцы совместно разрабатывают усовершенствованный перехватчик "Стандарт-3" (SM-3) модификации IIА, в Токио также согласились развернуть на своей земле два радара передового базирования AN/TPY-2. По мнению российского дипломата, решение о размещении в Японии двух американских наземных противоракетных комплексов вполне вписывается "в эту опасную линию".

Напомним, договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности был подписан в Вашингтоне в декабре 1987 года.

КНДР: Япония должна проявить уважение к другим странам

Японские власти должны проявить уважение к интересам других стран ради всеобщей региональной и глобальной стабильности. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя предстоящее размещение в Японии американских комплексов ПРО Aegis Ashore.

"В силу исторических факторов действия японских ВС вызывают повышенное внимание у сопредельных стран и международного сообщества, - отметила она. - Токио следует принять во внимание позиции других государств, проявив к ним должное уважение".

По словам дипломата, реакция китайского правительства на подобные действия японской стороны будет неизменной и однозначной, поскольку проблема размещения в Японии ПРО грозит отразиться на всеобщей безопасности и межгосударственном доверии. "Мы надеемся, что Япония проявит осмотрительность и конструктивный подход ради регионального, а также глобального мира и стабильности", - подчеркнула Хуа Чуньин (цитата по ТАСС).