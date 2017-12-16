Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 декабря подписал указ о создании Исламской академии Узбекистана.
Согласно указу, Управление мусульман Узбекистана является учредителем негосударственного высшего образовательного и научно-исследовательского учреждения, сообщает CA-News.
В академии будут функционировать магистратура, базовая докторантура и докторантура.
Для обучения и ведения научных исследований академия будет принимать граждан Узбекистан и зарубежных стран на контрактно-грантовой основе.
Для независимых исследователей планируется внедрение возможностей дистанционного образования и самостоятельного ведения исследований.
В указе подчеркивается, что академия примет 16 студентов на магистратуру на 2018−2019 учебный год.
После этого квота будет определяться Управлением мусульман в зависимости от потребностей в научно-педагогических кадрах.
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