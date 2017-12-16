Мэр Душанбе Рустами Эмомали подписал сегодня постановление о выделение средств для диагностики, лечения и операции больных с врожденными пороками и ревмокардитом.

Для этих целей в соответствии со статьями 19, 20 и 33 Конституционного закона РТ «Об органах местной государственной власти» и статьи 4 Закона РТ «О защите здоровья населения» 700 тысяч сомони будет выделено из резервного фонда мэра Душанбе и 800 тыс. сомони за счет средств городского бюджета на 2018 год, предусмотренных на сферу здравоохранения, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Средства будут предоставлены Комплексу здравоохранения «Истиклол», а контролировать выполнение постановление будут руководитель аппарата мэра Душанбе Тоджиддин Саидзода, заместители мэра Бахтиер Назирмадзода и Мавсума Муини.

Данное постановление для утверждения предложено в городской маджлис народных депутатов.