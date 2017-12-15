Сегодня, 15 декабря, арестованный два года назад адвокат Бузургмехр Еров был переведен в первую колонию строгого режима в Душанбе, сообщили «АП» родственники Ёрова.

Все время с момента ареста адвокат находился в СИЗО Минюста Таджикистана.

В общей сложности Бузургмехр Ёров приговорен к 28 годам лишения свободы.

Бузургмехр Ёров был арестован осенью 2015 года по обвинению в «мошенничестве» и «подделке документов». Арест последовал после того, как Ёров решил защищать права находящихся на тот момент под следствием членов запрещенной в стране Партии исламского возрождения.

Позже адвоката обвинили еще по трем статьям Уголовного Кодекса, в частности, в «публичных призывах к экстремистской деятельности». В октябре прошлого года адвокат был приговорен к 23 годам колонии строгого режима.

В марте этого года Верховный суд Таджикистана приговорил Ёрова еще к двум годам лишения свободы «за неуважение к суду» из-за его выступления в суде по первому уголовному делу. Он во время своего выступления процитировал четверостишие Авиценны, что судья посчитал не уважением.

Позже в отношении Бузургмехра Ёрова были возбуждены еще два уголовных дела – по обвинению в мошенничестве и оскорблении президента Таджикистана. По этой статье он приговорен к 3 годам лишения свободы.