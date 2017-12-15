Бывшему главе Министерства экономического развития Алексею Улюкаеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Замоскворецкого суда Москвы.

Кроме того, бывшему министру назначен штраф в размере 130 миллионов рублей.

«При вынесении наказания суд учел положительные характеристики Улюкаева, наличие детей и пожилых родителей», — отметила судья Лариса Семенова.

Ранее сообщалось, что бывший глава Министерства экономического развития (МЭР) Алексей Улюкаев был признан виновным во взяточничестве. «Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку», — огласила решение судья.

Как отмечает РИА Новости, защита экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева решила обжаловать приговор еще до того, как он был оглашен до конца.

Прокурор просил приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима. Бывший министр, в свою очередь, попросил суд оправдать его и привлечь главу «Роснефти» Игоря Сечина за ложный донос.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у «Роснефти». Следствие утверждает, что он требовал деньги у главы корпорации Игоря Сечина за положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». При задержании у министра была обнаружена большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по 100 долларов. После возбуждения уголовного дела Улюкаева отправили в отставку.