В Восейском районе шесть членов одной семьи - жители кишлака Кадучи джамоата М.Вайсова - отравились колбасой местного производства. Один ребенок скончался в больнице.
Вечером 13 декабря в реанимационное отделение ЦРБ района был доставлен двухлетний Умарали Давлатов, сообщил «АП» врач – реаниматолог Игитали Аскаров.
«Он был в тяжелом состоянии, тело было, практически, синим. Ребенок был в агональном состоянии. В течение 30 минут мы пытались спасти его, но не смогли. Он умер», - сказал Аскаров, отметив, что родители ничего не сказали про причины, приведшие к смерти ребенка.
По его словам, родители забрали тело ребенка и отвезли домой.
«Однако через два часа родители привезли в реанимационное отделение всех четверых своих детей – трех девочек 7, 9, 10 лет и мальчика 6 лет с признаками отравления. Их мать 29-летняя Рухшона Файзова также жаловалась на боли в желудке», - сообщил врач.
По его словам, на вопрос о причине отравления они ответили, что ели колбасу.
«Они сказали, что купили колбасу в одном из местных магазинов кишлака Кадучи, и по дороге домой ели эту колбасу, делясь друг с другом. Они также сказали, что больше всех колбасы тогда съел самый младший Умарали», - сказал Аскаров.
Врач отметил, что всем пострадавшим были промыты желудки, сделаны необходимые процедуры, и сегодня, 15 декабря, утром они уже были отпущены домой.
«Когда мы узнали причину отравления, мы сразу же оповестили милицию, СЭС, прокуратуру, которые ночью тоже приехали в больницу. На следующий день по этому факту была проведена проверка. Колбаса, которой отравились дети и их мать была произведена ООО «Орзу» города Куляб. По результатам проверки специалисты СЭС выявили, что в составе колбасы была превышена норма нитратов, которые используются для химической обработки колбасы», - сообщил Игитали Аскаров, отметив, что главный вопрос, который необходимо решить, это бесконтрольная продаж колбасных изделий и других продуктов.
Он также сообщил, что на днях с жалобами на отравление колбасой в больницу был доставлен другой житель Куляба, отметив, что случаи отравления этим продуктом происходят в регионе впервые.
На данный момент не известно, было ли возбуждено уголовное дело по факту отравления.
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Гигиенист2
По результатам проверки специалисты СЭС выявили, что в составе колбасы была превышена норма нитратов, которые используются для химической обработки колбасы»,
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Насколько известно, нитраты не приводят к таким трагическим последствиям. Нитраты не ядовиты. СЭС РТ необходимо очень тщательно проверить результаты анализа колбасы. Здесь что то не то!
Человек3
Что значит "неизвестно было ли возбуждено уголовное"?!!! Органы просто обязаны возбудить уголовное дело, умер человек, ребенок!
Гость3
Ели колбасу по дороге домой. Грязными немытыми руками. А младшему два года. Родители идиоты? Что за страна
Гость3
В два года давали колбасу? Родители дебилы