Прокуратура Согдийской области сегодня до конца дня должна выдвинуть в отношении руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова предварительное обвинение, сообщила старший помощник прокурора Согдийской области, сотрудник-пресс-службы Гульчехра Гаибназарова.

По ее словам, сегодня в отношении Мирсаидова будет официально объявлено обвинение по четырем статьям УК Таджикистана: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч.2, п."г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч.2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.

Ближе к завершению расследования уголовного дела в отношении того или иного задержанного словосочетание «предварительное обвинение» заменятся на «обвинение»ю

Между тем, в прокуратуре области так и не смогли объяснить, какие действия Мирсаидова повлекли возбуждение против него дела по статье 189. Ранее Гаибназарова говорила «АП», что, возможно, они сообщат об этом СМИ 15 декабря.

По данным источника «АП», знакомого со следствием, возможно, эта статья фигурирует в деле в связи с какой-то шуткой, озвученной КВНщиками, которая могла показаться кому-то неудачной.

Задержанный органами прокуратуры Согда 5 декабря руководитель команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидов находится в СИЗО города Худжанда.

По словам его адвоката Аскара Турсунова, он не жалуется на условия содержания и состояние здоровья. Впрочем, сам адвокат уже третьи сутки не отвечает на звонки журналистов. Ранее он отмечал, что подписал расписку о неразглашении сведений, касающийся расследования уголовного дела в отношении Мирсаидова.

14 декабря Международный комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists) призвал руководство Таджикистана освободить из-под стражи независимого журналиста и капитана команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова. «В тех странах, где свободные СМИ и критические высказывания почти отсутствуют, такие журналисты как Мирсаидов заслуживают благодарности за важную работу, а не фиктивных обвинений», – заявил заместитель исполнительного директора CPJ Роберт Махони.

Ранее Human Rights Watch высказалась против ареста таджикского журналиста.

«Власти Таджикистана не предоставили заслуживающих доверия доказательств того, что арест Мирсаидова не является политически мотивированным», - сказал региональный представитель Норвежского Хельсинкского комитета в Центральной Азии Мариус Фоссум в заявлении Human Rights Watch. «Хайрулло Мирсаидов хорошо известен и уважаем за свою независимую журналистскую деятельность…Такие независимые журналисты, как Мирсаидов должны получить признательность за свою важную работу, а не быть арестованными за то, что осмелились обсуждать коррупцию», - говорится в заявлении.

Между тем, арест руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» лишил команду участия в Кубке лиги Москвы, который прошел 9 декабря.

Как сообщили «АП» участники команды, прежде всего, они не смогли поехать в Москву из-за отсутствия средств, но и отсутствие руководителя сыграло свою роль.

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