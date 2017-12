Over the first three quarters (January-September) of this year, 1.663 billion U.S. dollars have reportedly been sent through money transfer system to Tajikistan from Russia, which is 231 million U.S. dollars more than in the same period last year.

