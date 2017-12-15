Представительство авиакомпании Turkish Airlines в Таджикистане огласило причины, по которым пассажиры рейса Стамбул-Душанбе вторые сутки не могут получить свой багаж. Пассажирам приносят извинения, ситуацию обещают исправить в ближайшее время.

«Авиакомпания Turkish Airlines приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства и гарантирует, что ситуация будет исправлена в ближайшее время, - говорится в письменном ответе представительства авиакомпании Turkish Airlines. - Мы хотим донести до внимания пассажиров, что в ночь на 14 декабря в Душанбе были прогнозированы неблагоприятные погодные условия для посадки воздушного судна. Согласно правилам безопасности авиакомпании, если в аэропорту назначения предполагается неблагоприятные условия для посадки самолета, командир борта перед вылетом должен определить два дополнительных аэропорта. В случае Душанбе, в качестве дополнительных аэропортов используется аэропорты Худжанда и Самарканда. К сожалению, в Худжанде также прогнозировались плохие погодные условия, а для совершения посадки в Самарканде необходимы дополнительные 1,5 тонн авиатоплива. В связи с этим, во избежание рисков для посадки, командир борта принял решение запастись дополнительным 1,5 тонн авиатопливом за счет 1,5 тонн груза наших пассажиров».

В представительстве категорически опровергают разговоры о том, что «авиакомпания доставляла груз бизнесменов в ущерб большинству пассажиров».

«Мы гарантируем, что весь груз будет доставлен в Душанбе 16 декабря. Пассажиры могут получить свой багаж в самом аэропорту, в офисе «Turkish Airlines» в Душанбе либо сотрудники авиакомпании могут доставить их багаж до нужного адреса», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, более 150 пассажиров авиарейса Turkish Airlines, прилетевшего 14 декабря в Душанбе из Стамбула, до сих пор не могут получить свой багаж.

В своем обращении в адрес редакции «АП» пассажиры отмечают, что рейс прибыл в Душанбе с опозданием на 40-45 минут. Во время нахождения в стамбульском аэропорту пассажирам не сообщили о причинах задержки, а также о том, что их багаж не будет загружен в самолет. О том, что они не получат свой багаж вовремя, пассажиры узнали уже после приземления в Душанбе от представителя Turkish Airlines Отабека Хамрокулова.

По словам пассажиров, Хамрокулов попросил всех прибыть за своим багажом в столичный аэропорт в субботу, 16 декабря, в 3:30 утра.

«Многим из нас надо было ехать в другие районы страны. Вместо того, чтобы организовать доставку, пассажиров опять заставляют приходить рано утром в аэропорт», - жалуются пассажиры рейса.