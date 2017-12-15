Текстильным предприятиям Узбекистана разрешили заказывать и приобретать хлопок напрямую у фермеров – в порядке эксперимента. Такой указ издал Шавкат Мирзиёев 14 декабря.

Как отмечает ИА "Фергана", до сих пор текстильные предприятия были вынуждены покупать хлопковолокно у монопольного поставщика – холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт» – по экспортным ценам. Это снижало рентабельность производства и конкурентоспособность узбекского текстиля. В октябре 2017 года «Узпахтасаноатэкспорт» ликвидировали.

Теперь, согласно указу, текстильные фабрики смогут заключать с фермерами-хлопководами договоры напрямую, оговаривая при этом сорт и объем закупаемого сырья, сроки и порядок его передачи. Фермеры смогут получать от заказчиков аванс в размере не менее 60% от стоимости заключаемого договора для покрытия основных затрат, связанных с приобретением семян хлопчатника, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов и так далее. Стороны будут договариваться и о цене на хлопок-сырец, учитывая, что она не должна быть ниже установленных цен для государственных нужд. Первичную переработку хлопка текстильщики смогут поручать хлопкоочистительным предприятиям на давальческой основе либо организуют ее на собственном или арендованном заводе. Договоры нужно успеть заключить до 10 января 2018 года.

Этим же указом президент ликвидировал акционерное общество «Узбекенгилсаноат» («Узбеклегпром») и создал Ассоциацию предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана - «Узтукимачиликсаноат» («Узтекстильпром»). Члены этой Ассоциации освобождены сроком до 1 января 2021 года от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за импортируемые хлопковое, искусственное и синтетическое волокно, шерсть, сырье и иные материалы, необходимые для производства текстильной продукции и не производимые в республике. Свою продукцию они будут экспортировать под маркой «Uztextile».

Кроме того, Шавкат Мирзиёев поручил создать специализированную площадку электронных торгов для продажи узбекского хлопковолокна, в том числе предусмотрев привлечение объемов хлопка других стран-производителей. В планах есть и организация постоянно действующей ярмарки не производимых в республике аксессуаров, фурнитуры, красителей и химикатов для текстильной промышленности.

В настоящий момент в Узбекистане действуют около 7000 предприятий текстильной отрасли. Но из-за системных проблем и отсутствия сопряженной технологической цепочки производства готовой продукции, имеющей высокую добавленную стоимость, их вклад в ВВП недостаточно велик. К примеру, в первом полугодии 2017 года доля производимой узбекскими текстильщиками продукции в ВВП республики составила лишь 4,6 процента. Существующие мощности по производству хлопковолокна рассчитаны на 1,4 млн тонн. В стране ежегодно производится 1-1,2 млн тонн, из них большая часть ранее экспортировалась. В 2018 году Узбекистан намерен переработать весь произведенный им объем хлопкового волокна самостоятельно.