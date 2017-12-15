Более 150 пассажиров прилетевшего 14 декабря в Душанбе авиарейса из Стамбула до сих пор не могут получить свой багаж. Представители авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшей данный рейс, не стали комментировать «АП» данную ситуацию.

«14 декабря в аэропорту Душанбе произошёл инцидент, который заслуживает общественного внимания: 150 пассажиров не получили багаж. Все это выглядело как издевательство, с нарушением всех правил перевозки багажа и обслуживания пассажиров», - говорится в обращении пассажиров рейса

В обращении отмечается, что рейс прибыл в Душанбе с опозданием на 40-45 минут. Во время нахождения в стамбульском аэропорту пассажирам не сообщили о причинах задержки, а также о том, что их багаж не будет загружен в самолет.

О том, что они не получат свой багаж вовремя, пассажиры узнали уже после приземления в Душанбе от представителя Turkish Airlines Отабека Хамрокулова.

По словам пассажиров, Хамрокулов попросил всех прибыть за своим багажом в столичный аэропорт в субботу, 16 декабря, в 3:30 утра.

«Многим из нас надо было ехать в другие районы страны. Вместо того, чтобы организовать доставку, пассажиров опять заставляют приходить рано утром в аэропорт», - жалуются пассажиры рейса.

Официальный представитель Turkish Airlines в Душанбе Ихтиёр Холмирзоев по телефону отказался озвучивать «АП» причины инцидента. Он заявил, что представительство авиакомпании сможет комментировать случившегося только после получения письменного запроса.

Между тем, в Международном аэропорту Душанбе «АП» сообщили, что турецкая авиакомпания не смогла доставить в Душанбе багаж пассажиров по техническим причинам: грузоподъемность самолета не позволила загрузить весь багаж.

В аэропорту отметили, что пассажиры этого рейса смогут получить свой багаж в субботу утром из камеры хранения воздушной гавани. Оплата за хранение багажа будет внесена турецкой авиакомпанией.

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