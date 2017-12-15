Ровно 20 лет назад в авиакатастрофе Ту-154, следовавшего рейсом 3183 Худжанд-Шарджа, погибли 85 граждан Таджикистана. Как произошла эта трагедия, что явилось ее причиной? «АП» попробовала разобраться в этом.

...15 декабря 1997 года. У дверей туристической фирмы «Худжандтурист» собрались люди, планирующие поездку в Арабские Эмираты: кто-то за подарками, кто-то совершить очередной бизнес-тур или же встретить Новый год в Дубае. Большая часть туристов - это собственники коммерческих магазинов, также работающие в торговых центрах худжандского «Авесто» и чкаловского «Памира».

- Самолет должен был вылететь к полудню, - вспоминает таксист Ашурбой Махмадов. – Наконец, под вечер он взлетел. Радостные родственники и друзья, которые сопровождали туристов, покинули аэропорт.

Однако спустя некоторое время Худжанд был взбудоражен. В новостях программы «Вести» (РТР) показали останки таджикского самолета Ту-154. Вот слова, прозвучавшие в телеэфире:

«Самолет взорвался перед заходом на посадку. Перед этим он сделал несколько кругов над аэродромом. На борту авиалайнера находились 80 человек. В настоящее время в живых из них остался один - штурман Петров, который находится в критическом состоянии. Среди обломков самолета найдено 55 тел. Поиски продолжаются. На место катастрофы прибыли спасатели из Дубая. Сообщается, что все погибшие - жители Таджикистана».

Худжанд сразу же был охвачен слухами. Отсутствие точной информации о количестве жертв оставляло надежду у родственников. Всем хотелось поверить в чудо и «может, все-таки жив мой… папа», «мой… сын», «моя… сестренка».

- 15 декабря наша учительница зашла в класс и сказала, что самолет, улетевший в Дубай, разбился, - вспоминает Акмал Негматов, который потерял отца. - Мы с ней жили на одной улице. Она успокаивала меня, что пока неизвестно, сколько людей погибло и что наверняка есть те, кто остался в живых... Не помню, как я добрался до дома. Мама была в обмороке, бабушка громко плакала.

Траур и коммерческий интерес

Утром следующего дня стало известно точное количество погибших: 85 человек. Правительство создало специальную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы, отправило группу специалистов в Шарджу, обязало министра финансов выделить семьям и родственникам погибших по 400 тысяч рублов, объявило 17 декабря 1997 года днем траура в стране. Хукумат Согдийской области принял решение об организации похорон погибших пассажиров и объявил 16, 17 и 18 декабря днями траура. В адрес правительства Республики Таджикистан шли письма соболезнования.

После того, как привезли тела из Дубая, 18 декабря на площади возле театра им. К. Худжанди был организован митинг, на котором выступили представители хукумата Согдийской области, интеллигенции страны. В тот день у городской мечети Шейх Маслихатдин собралось немало людей. Одних привело сюда сочувствие к горю людей, других… коммерческий интерес.

- Я был поражен поведению некоторых людей, требовавших в этот день от родственников погибших вернуть им деньги, которые взяли у них в долг жертвы авиакатастрофы, - вспоминает Валиджон, распространитель печатной периодики на рынке Панчшанбе.

Рейс 3183

В разбившемся самолете было всего 86 человек, тогда как желающих попасть на этот рейс было намного больше. Но по различным причинам на борту «Тушки» их не оказалось.

- Многие горели желанием лететь именно этим рейсом, - вспоминает работник Согдийского совета по туризму и экскурсиям. - У нас, например, в фирме работники имели возможность поочередно ездить в Дубай. В тот раз я тоже очень хотел поехать, даже уговаривал покойного Абдувосита (моего коллегу) полететь вместо него.

- Незадолго до 15 декабря мы узнали, что «Худжандтурист» организовывает рейс в Шарджу. Покойный Абдухомид Маликов, председатель базы снабжения Б.Гафуровского района, в тот день был у нас в офисе, и он предложил поехать всем вместе, - вспоминает Давронхон Алиев, руководитель компании «Гулбахор». - Я посмотрел на Джамшеда Ходжиева, сотрудника нашей кампании и понял, что он заинтересовался предложением, однако не мог этого высказать. Последнее время он сильно устал от работы, и ему необходимо было отдохнуть. «Джамшед, хочешь с нами поехать? Я оплачу билет», - предложил я ему. Он с радостью согласился. Мы уже начали собираться в дорогу, когда я обнаружил, что потерял свой паспорт.

Сотрудник фирмы «Худжандтурист» Ходжи рассказал, что один человек не смог попасть на рейс из-за того, что в его паспорте была печать Израиля. С этой «черной меткой» в ОАЭ не пускают. Сделать новый паспорт «неудачник» не успел - была суббота, ОВИР не работал. «Такие люди после благодарили Аллаха, что не оказались в самолете, - рассказывает Ходжи, - но были и те, кто сильно переживал, что вместо них поехали близкие...».

Еще одной особенностью того злополучного рейса было невиданное ранее количество известных личностей республики. Это бывший начальник милиции Ленинабадской области генерал-майор Темурджон Рахимбоев и его супруга Хосият Маликходжаева, трое сотрудников «Худжандтуриста» - Хайдарджон Усмонов, Абдувосит Шукуров, Мухсинджон Юсуфов, зампредседателя налогового комитета при правительства РТ Аъзам Негматов, начальник Согдийской авиакомпании Абдурахмон Алиев, летчики Абдумалик Олимов и Сергей Зверев, проректор таджикского Медуниверситета Абдусалом Баракаев с супругой, зампредседателя Исфаринского хукумата Баходурхоча Самадов, семья Ходжиевых (отец семьи Мирзомансур Ходжиев – 38 лет, мать Райхон Пулотова, сын Мирзомасрур – 12 лет и дочь Мунира – 4 года).

Что же случилось на самом деле?

ДО сих пор информация о результатах расследования официально не разглашалась. Когда в 2001 году был проведен опрос родственников, близких и друзей пассажиров рейса 3183, выяснилось, что им неизвестны причины катастрофы. У всех на устах были лишь догадки и предположения российских СМИ: штурман был в нетрезвом состоянии, перед заходом на посадку на борту самолета произошел какой-то взрыв….

Были даже такие фантастические версии как, например, то, что в салоне самолета были книги Корана, которых якобы везли в Дубай, и что Аллах разгневался, что его книгу делают товаром перепродажи, и покарал за это. Или - самолет попал в черную энергетическую дыру.

Единственного оставшегося в живых штурмана Сергея Петрова «АП» найти не удалось. После трагедии он уехал из Худжанда. По неофициальным данным, в настоящее время он проживает где-то на Украине.

Но нам удалось найти официальные результаты расследования комиссии Департамента Государственной Авиакомпании ОАЭ с привлечением специалистов Ленинабадского (ныне Согдийского) авиапредприятия, авиакомпании "Точикистон" и Межгосударственного авиационного комитета, опубликованные на сайте www.posadki.net. По его результатам, выходило, что экипаж самолета столкнулся с целым рядом трудностей, которые в конечном итоге привели к его крушению.

Вот лишь несколько выводов, сделанных по результатам расследования. Во-первых, заходы на посадку в аэропорт Шарджа контролируются с помощью обзорного радиолокатора в Дубае. Следует отметить, что он не отвечает современным требованиям и не оборудован системой, точно показывающей достижение воздушным судном минимально безопасной высоты. Кроме того, это обстоятельство предусматривало постоянное соблюдение указаний диспетчера аэропорта и подтверждение его команд.

Во-вторых, подход к радиосигнальной зоне выполнялся методом "векторения" по командам диспетчера, что не предусматривается стандартными схемами, опубликованными в сборниках аэронавигационной информации. Это могло затруднить работу пилотов, потому что метод затрудняет прогнозирование самостоятельных действий экипажа, т.к. управление осуществляется от команды до команды диспетчера.

В-третьих, неожиданное для экипажа попадание самолета в условия турбулентности явилось одним из факторов, способствовавших переориентации внимания командира судна на приоритетное решение задач при выходе на посадочный курс.

В-четвертых, диспетчер, ведя управление шестью самолетами, не проконтролировал полет воздушного судна после того, как он прошел отметку 1500 футов и не убедился, что снижение прекращено и самолет сохраняет заданную высоту. Этот контроль не являлся обязательным, но мог предотвратить происшествие, если было бы сделано своевременное предупреждение, и экипаж был бы в состоянии воспринимать информацию.

В-пятых, турбулентность, отклонение от курса и отсутствие информации от диспетчера о местоположении самолета вызывало у экипажа дополнительное психологическое напряжение. Возможно, из-за этого на протяжении последних двух минут полета никто из членов экипажа не вспомнил о высоте полета.

В-шестых, наблюдение внекабинного пространства - наличие светлого неба на закате, вечерняя дымка и красные огни подхода - могли создать иллюзию достаточного запаса высоты и представление о полном контроле над ситуацией.

В совокупности все эти обстоятельства в итоге привели к тому, что экипаж самолета, не осознавая ситуацию, на скорости 370 км/ч столкнулся с землей, полностью разрушился и сгорел.