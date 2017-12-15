Аброр и Акрам Азимовы, обвиняемые в организации теракта в метро Петербурга, произошедшего 3 апреля 2017 года

В Москве утром 14 декабря был задержан Ахрал Азимов, отец обвиняемых в организации теракта в Санкт-Петербурге Акрама и Аброра Азимовых. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе, защищающий одного из братьев. О задержании мужчины также рассказал его младший сын, сообщает издание «Азаттык».

«Имеются все основания опасаться, что Ахрал Азимов сам оказался в секретной тюрьме ФСБ России, в которой ранее незаконно удерживались его сыновья», — написал Динзе. По его мнению, что на мужчину могут оказывать давление с целью изменения его свидетельских показаний и отказа его сыновей от адвокатов.

«Ранее следствие неоднократно понуждало Ахрала Азимова отказаться от адвокатов Дмитрия и Ольги Динзе, осуществляющих защиту его сыновей, на что Ахрал ответил отказом», — написал адвокат. Жена мужчины Вазира получила с его номера сообщение о том, что «с ним все нормально и завтра он прилетит в Киргизию», рассказал Динзе.

Адвокат Ахрала Азимова Филипп Шишов рассказал РБК, что сперва в полиции ему сообщили, что Азимова увезли в Кунцевский суд по административному делу. В суде ему заявили, что «такого человека не доставляли»; после этого в полиции заявили, что мужчину передали ФСБ. «Я написал заявление о похищении человека», — заявил он.

По мнению Шишова, Азимову, которого недавно лишили российского гражданства, могут вменять нарушение порядка пребывания в России.

Источник «Интерфакса» подтвердил, что Азимова задержали за нарушение правил пребывания в РФ. Другой собеседник агентства заявил, что его задержали сотрудники спецслужб из Санкт-Петербурга и доставили в этот город.

Братья Акрам и Аброр Азимовы обвиняются по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли 15 человек и около 90 человек пострадали. Аброра Азимова следствие называет организатором теракта. Их адвокаты — Дмитрий и Ольга Динзе, входящие в правозащитную организацию «Агора».

Сообщения о задержаниях Азимовых сопровождались публикацией в СМИ оперативной съемки. Согласно видео, Акрам Азимов был задержан на остановке в Новой Москве, а в поясной сумке у него была граната. При этом его родственники накануне сообщали о его задержании на территории Киргизии и высылке в Россию. Ольга Динзе называла протокол и видеозапись задержания Азимова сфальсифицированными.

Братья Азимовы заявляли, что перед официальным задержанием их держали в «секретной тюрьме ФСБ» в Подмосковье, где подвергли пыткам. Впоследствии, по словам Дмитрия Линзе, под угрозой расправы над родственниками их заставили отказаться от слов о «секретной тюрьме ФСБ».

В ноябре стало известно, что Минюст РФ потребовал дисквалифицировать Ольгу Динзе после жалобы начальника СИЗО «Лефортово» на то, что она якобы «незаконно получила от обвиняемого Азимова А. А. тетрадь с записями». Динзе какие-либо нарушения со своей стороны отрицает.