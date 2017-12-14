Что нужно сделать, чтобы представители приграничных общин могли свободно торговать, как устранить барьеры, мешающие развитию торговых связей между ними, как обеспечить их безопасность? Эти проблемы сегодня волнуют не только представителей общин, но и структуры власти, как на высоком уровне, так и на местах.

О границе и соседях

Общая протяженность границы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 971 км. Почти вдоль половины периметра расположены населенные пункты, жители которых пользуются общими дорогами, водными источниками, пастбищами. До некоторых пор таджики и кыргызы ходили на одни и те же рынки, чтобы продавать и приобретать. Одним словом, торговали вместе и друг с другом.

Даже провозглашение независимости обеими странами в начале 90-х в силу наличия прозрачных границ и схожей экономической политики двух республик не смогли разрушить традиционный образ жизни между таджиками и кыргызами. Однако череда конфликтов 2013-2014 годов на границе Исфаринского и Баткенского районов на определенное время нарушила привычный ритм жизни в некоторых приграничных кластерах. Многие сообщества вынуждены были свертывать торговые отношения, что привело к падению доходов, следовательно, жизненного уровня и качества жизни общин, расположенных вдоль границы.

В 2015-2016 годах правительства обеих стран предприняли немало усилий, чтобы восстановить доверие и сотрудничество. Активно включились в дело стабилизации ситуации и международные организации. Проекты, направленные на развитие приграничной торговли, подтвердили, что людям всё же ближе экономические интересы. Ставка на развитие торговли между сообществами сыграла решающую роль в восстановлении доверия. Однако имеющийся торговый потенциал, позволяющий добиться более высокого уровня жизни, сельчанами используется недостаточно. Именно эта задача в качестве приоритета красной нитью проходит по III-ей фазе проекта ПРООН «Расширенная Европа: Содействие торговле в странах Центральной Азии». Итоговой встрече, прошедшей 28 ноября 2017 года в городе Гулистон, предшествовала серия встреч с представителями таджикских и кыргызских сообществ, местными структурами власти в Исфаре, Хистеварзе, Ляхше. Предварительно, обсудив пути улучшения торговли в приграничных кластерах, приглашенные на итоговую встречу активисты, предприниматели, главы местных сообществ имели возможность донести свои предложения и рекомендации до представителей структур более высокого ранга – исполнительных органов государственной власти Согдийской и Баткенской областей, минэкономразвития двух стран.

В ходе дискуссий представители местных сообществ из шести приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана разработали план последовательного устранения препятствий и создания максимально благоприятных условий для торгового сотрудничества населения приграничных районов.

О традиционных связях

Акылбек Садиров, заместитель руководителя Межрегионального управления Министерства экономики Кыргызской Республики считает, что таджикско-кыргызская приграничная зона при разумном использовании торгового потенциала живущих здесь людей может быстро превратиться в развитый регион Центральной Азии.

«Главное – менталитет населения, отличающееся большим трудолюбием, тягой к торговле, унаследованной от предков. Ведь по большинству населенных пунктов и горных троп проходил Великий Шелковый путь. Поэтому люди сами склонны развивать исторические традиции», - сказал он.

Акылбек Садиров уверен, что торговля может стать важным фактором в укреплении дружеских связей и поддержании стабильной ситуации в приграничной зоне.

О систематизации торговли

Приграничная торговля, как и любое другое экономическое действие или явление, не должна развиваться хаотично, а в рамках определенных правил и законов. Лучше всего, если она будет развиваться в рамках системы, предусматривающей общие правила, соблюдение законодательства каждой из сторон. Так считает начальник управления внешней торговли Минэкономразвития Таджикистана Бахром Муродов.

«Таджикистан обладает опытом систематизации приграничной торговли на своих южных рубежах. Максимально либеральные правила, но жесткий контроль – такова суть государственного регулирования приграничной торговли, являющейся формой экономического сотрудничества между соседними государствами и народами», - отметил Муродов, рассказав об опыте создания приграничных рынков на границе Таджикистана и Афганистана.

Он сообщил, что в настоящее время в приграничной с Афганистаном территории Таджикистана действует четыре рынка, которые расположены в радиусе от 2 до 5 км. Их деятельность регулируется государством.

«Создавая максимально удобные условия для торговли, мы не забываем, что все должно быть подчинено закону. Это касается не только провоза допустимого объема товаров, но и вопросов пищевой безопасности. Поэтому на приграничных рынках, как и на любых других пунктах торговли, должны работать все структуры, отвечающие за соблюдение законодательных норм».

На человека по 1000 долларов

Незнание законодательных норм, неинформированность или неосведомленность человека, живущего в приграничье, может стать причиной злоупотребления своими полномочиями со стороны сотрудников проверяющих органов.

В Таджикистане действует постановление правительства от 1 июня 2016 года за №238, определяющее порядок осуществления приграничной торговли. Оно, в частности, предусматривает объем необлагаемого налогом товара. Многие предприниматели не знают этого и потому становятся уязвимыми при пересечении контрольно-пропускных пунктов. Чтобы эти правила работали на КПП обоих государств, подобная норма должна существовать и в соседней стране. И, разумеется, должен быть договор между странами. Тем не менее, в пункте 23 документа, о котором идет речь, в частности, говорится: «В пунктах приграничной торговли общая стоимость перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Республики Таджикистан товаров, работ и услуг устанавливается в соответствии с действующим законодательством и не должна превышать сумму, эквивалентную 1000 долларов США на каждый день торговли на каждого участника».

Представляет интерес и пункт 32, предусматривающий использование валюты при торговле на приграничных рынках: «В пункте приграничной торговли для оплаты стоимости соответствия товаров, работ и услуг используется валюта, которая законодательством Республики Таджикистан подходит для взаиморасчета». Действует ли этот пункт или соблюдается ли он, это другой вопрос. Но рано или поздно к этому нужно прийти, поскольку соблюдение валютных операций также является гарантией безопасности любого предпринимателя.

О приграничной торговле в таджикско-кыргызском приграничье

Исследования состояния приграничных рынков и торговли между жителями приграничных кластеров Ворух – Аксай, Чоркух – Самаркандак, Хистеварз – Арка, Овчи Калъача – Кулунду, Ляхш – Чон-Алай, проведенные в рамках проекта «Содействия торговле», показали наличие ряда проблем, барьеров и препятствий на пути развития приграничной торговли. Практически все приграничные рынки не имеют закрепленного за ними статуса пункта приграничной торговли на основании Межгосударственного договора, так как они созданы хаотично. Есть вопросы в плане их обустройства, логистики, хранения продукции, сертификации, наличия возможностей по проверке соответствия товаров нормам пищевой безопасности,

Специалисты, изучавшие законодательные акты двух стран, касающиеся ведения торговли между приграничными сообществами, отметили наличие определенных противоречий, которые серьезно тормозят развитие экономического сотрудничества. Они касаются передвижения товара, критерия определения допустимых норм необлагаемого груза, его видов, льгот, правил пересечения границы. Отсюда и необходимость проработки документов юридического характера для каждого приграничного рынка.

В презентациях представителей приграничных кластеров было отмечено что, если события 2013-2014 годов считать одной из причин падения показателей торговли между Кыргызстаном и Таджикистаном, в том числе и приграничной торговли, то другой причиной стало вхождение Кыргызстана в Таможенный Союз, поставившее Таджикистан и Кыргызстан на разные экономические плоскости.

Например, житель таджикского села Ходжаи Аъло Абдухалил Шарипов, исследовавший состояние торговли между приграничными селами Исфаринского и Баткенского районов, отметил наличие ряда ограничений для передвижения товара, рабочей силы и самих граждан, возникшее после присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС.

«Граждане и транспортные средства Кыргызстана свободно передвигаются по территории Таджикистана. Им никто не причиняет препятствий. Между тем, при пересечении контрольно-пропускных пунктов кыргызские таможенные службы взымают с владельцев легковых транспортных средств Таджикистана по 1000 кыргызских сомов за загрязнение окружающей среды, что естественным образом не только вызывает недовольство граждан нашей республики, но и серьезно тормозит сотрудничество и торговлю», - сказал Шарипов.

Есть претензии у граждан Кыргызстана к таджикской стороне. Саатбек Эгамбердыев, глава сельской управы Жаны-Жер Лейлекского района считает неоправданными действия сотрудников госавтоинспекции Таджикистана, не учитывающих законодательство Кыргызской Республики в части передоверия транспортного средства другому лицу.

«Законодательство Кыргызской Республики не предусматривает обязательного проведения технического осмотра или делегирования прав по вождению частного транспортного средства по доверенности. А в Таджикистане все это есть. Тут законодательство двух стран вступает в противоречие. Было бы хорошо, если разъяснили сотрудникам ГАИ, что в случае с жителями приграничных районов должны быть некие согласованные сторонами порядки».

Назвав решение этой проблемы, не зависящим от властей Кыргызстана, представитель Баткенской районной госадминистрации Асылхан Саттарова, отметила, что акцент нужно направить в первую очередь на решение таких проблем, которые в силах решать сами сообщества и местные власти.

«Люди должны осознать, что восстановление доверия и, следовательно, сотрудничества – это работа, направленная на установление стабильности. И торговля может стать фактором устойчивости, поскольку она позволяет быстро ощутить реальные позитивные изменения. Я более чем уверена, что многие давно ощутили на себе повышение цен, падение уровня доходов, покупательской способности, когда закрылись приграничные рынки».

Вопросы безопасности

Наблюдатели говорят, что в приграничных кластерах Ляхш – Чон-Алай, Б.Гафуров – Лейлек ситуация намного лучше, чем в кластере Исфара – Баткен. Они объясняют проблемы с восстановлением традиционных отношений тем, что представители сообществ по-прежнему опасаются возможных агрессивных действий на рынках. Тем не менее, они отмечают, что тенденция к оздоровлению ситуации есть. Руководители джамоатов и сельских управ, администрации рынков Чоркух, Сурх, Самаркандек, Карабак сами готовы выступить в качестве гаранта безопасности.

«Наш рынок большой, он занимает почти 5 гектаров, - сказал директор рынка Карабак Сайкалиддин Суюнов. – 11 местных аксакалов зоркими глазами следят за тем, чтобы была обеспечена безопасность торговцев из Таджикистана. Мы понимаем, как важны торговые отношения с нашими соседями. Разумеется, рассчитываем на создание таких же условий на рынках Чоркух, Ворух и Сурх».

Директор рынка Чоркух Фарход Олимов считает, что напряжение могло бы ослабить возобновление движения автотранспорта по трассе Чоркух – Шураб, которое приостановлено после событий 2014 года.

«Открытие автотрассы важно в психологическом отношении. Люди могли бы получить еще одно свидетельство того, что положение уже стабильное. И отпали бы проблемы с доставкой товаров на рынки Самаркандек и Чоркух», - считает Олимов.